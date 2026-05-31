Spór Miller-Kowal się zaognia. Coraz poważniejsze oskarżenia!

Leszek Miller oraz Paweł Kowal zdecydowanie nie pałają do siebie sympatią. Teraz konflikt wszedł na nowy poziom ponieważ były premier zarzucił politykowi KO, że ten stoi na czele „banderowskiej piątej kolumny” w Polsce. Kowal odpowiedział za pomocą portalu X: „Millero-szuria level hard”.
Paweł Kowal jest znany ze swojego zamiłowania do Ukrainy, co nie podoba się Leszkowi Millerowi. Były premier co pewien czas wchodzi w utarczki słowne z politykiem Koalicji Obywatelskiej.
Miller był gościem na antenie Polsat News, gdzie stwierdził, że politycy w Polsce byli zbyt spolegliwi w stosunku do swoich odpowiedników na Ukrainie. Wskazał, że w Polsce mamy „banderowską piątą kolumnę”. Miller powiedział, że ona „torpeduje każde działanie, które zbliża się do prawdy, co się dzieje na Ukrainie”.
Na czele tego stoi niewątpliwie pan Paweł Kowal, który jest szefem komisji spraw zagranicznych w polskim Sejmie
— dodał Miller.
Stanisław Żerko przewiduje, że te słowa mogą oznaczać ostracyzm medialny dla Millera.
Czuję, że premier Leszek Miller nie będzie już zapraszany do tego programu. Programu, który dawało się oglądać głównie dla L. Millera
— napisał na portal X.
„Millero-szuria level hard”
Polityk Koalicji Obywatelskiej odpowiedział byłemu premierowi.
Co, jeśli p. Miller dojdzie do wniosku, że Armstrong nie był na Księżycu? Ciekawe, czy ktoś jeszcze płaci Millerowi za opowiadanie takich bzdur? „piąta kolumna w Polsce, ja na jej czele”. Millero-szuria level hard. Proponuję podpytać odbiorcę moskiewskiej pożyczki, kto jeszcze w tej „piątej kolumnie”
— napisał Kowal na portalu X.
„Nie dopuścić dziennikarzy”
Niedawno do mediów przedostały się informacje nt. Kowala. Publicysta Zbigniew Parafianowicz opowiadał o swoistej cenzurze, jaką miał zarządzić Kowal podczas ekshumacji ciał Polaków pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w Puźnikach. Poseł KO miał nie dopuścić fotoreporterów do odkrytego dołu, w którym zbiorowo pogrzebano ludzi.
Tak mówią moi rozmówcy, chodziło o to, żeby nie dopuścić dziennikarzy do dołu, z którego byli wykopywani ludzie, żeby te fotografie nie krążyły i nie budziły emocji
— mówił ekspert ds. Ukrainy w programie Bogdana Rymanowskiego.
xyz/Polsat News/X
