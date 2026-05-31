Seria nerwowych ruchów Tuska. Ziemkiewicz cytuje Herberta: "Postarzał się car ojczulek..."

Rafał Ziemkiewicz / autor: Fratria
To nie był dobry tydzień dla premiera Donalda Tuska. Najpierw szef rządu musiał zmierzyć się w Sejmie z posłanką Razem Marceliną Zawiszą, później bronił skandalicznej decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, a na koniec tygodnia wszedł w ostry konflikt z dziennikarzami Wirtualnej Polski. Zachowanie Tuska skomentowali na platformie X publicysta Rafał Ziemkiewicz i mec. Bartosz Lewandowski.

Sytuacja z posłanką Zawiszą dotyczy protestu przedstawicieli szpitala w Lesku, których zlekceważył Tusk. Zawisza podczas obrad Sejmu podeszła do premiera i chciała mu przekazać pakiet 6 tys. podpisów przeciwko likwidacji placówki. Tusk ich nie przyjął.

Z kolei sytuacja z prezydentem Ukrainy dot. jego skandalicznej decyzji o nadaniu jednej z jednostek sił zbrojnych swego kraju imienia „Bohaterów UPA”. Prezydent Karol Nawrocki zaproponował, by kapituła orderu Orła Białego zajęła się procedurą odebrania ukraińskiemu przywódcy najważniejszego polskiego odznaczenia. Z tą decyzją nie zgodził się Tusk, który nazwał to „niepokojącym krokiem”.

W sobotę zaś Tusk wszedł w ostry konflikt z dziennikarzami Wirtualnej Polski. Wszystko zaczęło się dość niewinnie, bo od opublikowania przez portal jawnylublin.pl informacji nt. Magdaleny Szczygieł-Mitrus, radnej z klubu prezydenta Krzysztofa Żuka, która w miesiąc po odejściu z Polski 2050 i wstąpieniu do Centrum Polska dostała stołek w radzie nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Gdy jeden z dziennikarzy WP Szymon Jadczak zapytał, „czym różni się PO od PiS”, Tusk odpowiedział, że jego partia nie finansuje Wirtualnej Polski z Funduszu Sprawiedliwości.

Wszystkie te trzy sytuacje stawiają Tusk w niekorzystnym świetle. Zwrócili na to uwagę Ziemkiewicz i Lewandowski. Pisarz w swoim wpisie zamieścił fragment satyrycznego wiersza „Bajka ruska” Zbigniewa Herberta, który traktuje o zniewoleniu i mechanizmach władzy.

Jednego dnia Tusk dał się widowiskowo skompromitować posłance lewicy a potem sam się skompromitował atakując dziennikarzy „wirtualnej”. „Postarzał się car ojczulek, postarzał, już nawet gołąbka nie mógł własnymi rękami udusić”…

— napisał Ziemkiewicz.

Pod wpisem publicysty „DoRzeczy” znalazł się również komentarz mec. Bartosza Lewandowskiego.

Proces znany z historii i wielokrotnie opisywany w literaturze. Wraz z utratą wpływów oraz autorytetu władza zaczyna mobilizację od „symbolu oblężonej twierdzy” oraz poszukiwania wrogów wszędzie i w każdej dziedzinie życia. Liczba wrogów systematycznie rośnie i nagle okazuje się, że także wśród zadeklarowanych zwolenników Führerprinzip są zdrajcy, którzy podważają autorytet. Od „glanowania” wrogów są bojówki (dzisiaj te internetowe) oraz prokuratura i służby. Carl Schmitt wiecznie żywy

— wskazał Lewandowski.

kk/X/wPolityce

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

