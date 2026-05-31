Płonący Paryż vs. polscy kibice. "Polska ostoją normalności!"

PSG zwyciężyło wczoraj w finale Ligi Mistrzów - pokonując Arsenal Londyn po rzutach karnych. Po meczu doszło we Francji do kolejnej fali zamieszek - Paryż zapłonął. Kolejny raz widać zatem różnicę w kwestii bezpieczeństwa. Polscy kibice świętują z kulturą i klasą, zaś ci na zachodzie Europy, sprowadzają na społeczeństwo terror i zagrożenie.
Francuska policja poinformowała o zatrzymaniu 416 osób w związku z niepokojami, do których doszło po zwycięstwie Paris Saint-Germain w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Co najmniej siedmiu funkcjonariuszy zostało rannych. W Paryżu na Polach Elizejskich zgromadziło się co najmniej 20 tys. osób.
Według danych francuskiego MSW w aglomeracji Paryża zatrzymano 283 osoby. Spośród siedmiu rannych policjantów, stan jednego określono jako poważny. Według wstępnych informacji francuskich służb - niszczono samochody, lokale handlowe, usługowe i gastronomiczne. W wielu miejscach obrzucano siły porządkowe różnymi przedmiotami, również zagrażającymi zdrowiu i życiu. AFP poinformowała także o nieudanych próbach wtargnięcia do komisariatów policji. Wielokrotnie funkcjonariusze uciekali się do użycia gazu łzawiącego.
„Polska ostoją normalności!”
To kolejny raz, gdy na własne oczy można zobaczyć różnicę w bezpieczeństwie Europy Zachodniej i Polski.
Doskonałym przykładem są polscy kibice, którzy po sukcesach swoich klubów nie szerzą anarchii i zagrożenia dla społeczeństwa.
Polscy kibice vs „francuscy kibice” po wygranych meczach swoich klubów. POLSKA OSTOJĄ NORMALNOŚCI! O to będziemy walczyć, tego będziemy bronić!
— skomentował szef EKR Mateusz Morawiecki na portalu X.
Oto jak polscy kibice świętują zwycięstwo swojego klubu. Przed opuszczeniem placu sprzątali po sobie. Nikt nie został pobity ani zgwałcony. Bądź jak Polska
— napisał europoseł Dominik Tarczyński na portalu X.
Polityk PiS załączył również nagranie ze starego rynku w Krakowie, wypełnionego po brzegi kibicami Wisły Kraków, którzy świętowali powrót do Ekstraklasy.
