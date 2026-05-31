Paryż zapłonął, dzicz na ulicach! Miller ostro o Macronie

Francuska policja poinformowała o zatrzymaniu 416 osób w związku z niepokojami, do których doszło po zwycięstwie Paris Saint-Germain w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Co najmniej siedmiu funkcjonariuszy zostało rannych. W Paryżu na Polach Elizejskich zgromadziło się co najmniej 20 tys. osób. Do sprawy odniósł się były premier Leszek Miller. Emerytowany polityk skomentował jedno z nagrań, które ukazało anarchię na ulicach Paryża: „Pan Macron zajęty jest planowaniem innej wojny”.
Według danych francuskiego MSW w aglomeracji Paryża zatrzymano 283 osoby. Spośród siedmiu rannych policjantów, stan jednego określono jako poważny. Według wstępnych informacji francuskich służb - niszczono samochody, lokale handlowe, usługowe i gastronomiczne. W wielu miejscach obrzucano siły porządkowe różnymi przedmiotami, również zagrażającymi zdrowiu i życiu. AFP poinformowała także o nieudanych próbach wtargnięcia do komisariatów policji. Wielokrotnie funkcjonariusze uciekali się do użycia gazu łzawiącego.
Chaos we Francji
Agencja cytuje oświadczenie paryskiej prefektury policji, że najwięcej aktów wandalizmu i zakłóceń porządku publicznego miało miejsce w okolicach stadionu Parc des Princes, gdzie transmitowano finał Ligi Mistrzów, w którym PSG rywalizowało z Arsenalem Londyn. W regulaminowym czasie było 1:1, a francuski klub zapewnił sobie zwycięstwo w serii rzutów karnych, którą wygrał 4:3.
Do wybuchów niepokojów doszło też w kilku innych francuskich miastach; AFP przekazała, że w Grenoble rozległy się wystrzały z moździerzy, a co najmniej dwa sklepy z odzieżą sportową miały rozbite witryny. Agencja dodała, że przed trzecim sklepem czuwała policja, by zapobiec próbom grabieży.
AFP przypomniała, że minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez zmobilizował na wczoraj 22 tys. policjantów i żandarmów, w tym 8 tys. w Paryżu.
„Planowaniem innej wojny”
Do sprawy odniósł się były premier Leszek Miller. Emerytowany polityk skomentował jedno z nagrań, na którym widać anarchię na ulicach Paryża…
Pan Macron zajęty jest planowaniem innej wojny
— skomentował na portalu X.
xyz/PAP/X
