Premier Donald Tusk zaatakował wczoraj redakcję Wirtualnej Polski, zarzucając, że PiS miał ją finansować poprzez Fundusz Sprawiedliwości. Na uderzenie Tuska w dziennikarzy stanowczo zareagował Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP.
Wczoraj na X dziennikarz Wirtualnej Polski Szymon Jadczak zapytał, czym różni się PO od PiS.
Nie finansujemy WP ze środków Funduszu Sprawiedliwości
— odpowiedział Tusk. Warto w tym momencie podkreślić, że Wirtualna Polska ujawniła wiele
„Tusk jest dziś od standardów demokratycznych”
Na to uderzenie Tuska zareagował szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP Marcin Przydacz.
Pars pro toto ujawniające, jak daleko Donald Tusk jest dziś od standardów demokratycznych i europejskich wartości. Od kilku dni jego parlamentarni poplecznicy atakują dziennikarzy za to, że są „symetryzatorami” – czyli reporterami, którzy analizują każdy rząd i podchodzą krytycznie do wszystkich polityków. Wielu liberałów w Polsce zdaje się oczekiwać, że dziennikarze zawsze będą wspierać ich stronę i krytykować wyłącznie konserwatystów. W przeciwnym razie są obraźliwie określani jako „symetryści”
— napisał na X Marcin Przydacz.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761542-tusk-szczuje-na-dziennikarzy-dosadny-komentarz-przydacza
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.