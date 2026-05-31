Od czwartku wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z m.in. pełnomocniczką rządu ds. SAFE Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką i szefem odpowiedzialnej za zakupy sprzętu dla wojska Agencji Uzbrojenia gen. Arturem Kuptelem objeżdżali kraj, podpisując w polskich zakładach zbrojeniowych kolejne kontrakty. W sobotę w ramach programu SAFE podpisano umowy w zakładzie Dezamet, następnie w niedalekiej Hucie Stalowa Wola, a po południu w zakładach Rosomak w Siemianowicach Śląskich.
Absurdalny występ Sobkowiak-Czarneckiej
Właśnie we wspomnianej Hucie Stalowa Wola Magdalena Sobkowiak-Czarnecka wygłosiła kuriozalne wystąpienie, wymierzone w przeciwników unijnej pożyczki SAFE. Przypomnijmy, że prezydenta Karol Nawrocki zawetował ustawę w jej sprawie, a mimo to rządzący biorą na Polskę to zobowiązanie wbrew głowie państwa. Wobec tego pojawiły się głosy m.in. ze strony polityków opozycji o tym, że to złamanie prawa i w przyszłości politycy obecnej ekipy rządzącej za to odpowiedzą.
Na koniec ja dzisiaj jestem bardzo wzruszona, bo to jest sześć miesięcy trudnej pracy. Córeczko, wiem, że nie było mnie w domu w Dzień Matki
— rozpoczęła dziwny fragment swojego wystąpienia Sobkowiak-Czarnecka.
Nie wybaczę tym, przez których czytasz i boisz się, czy mama nie pójdzie do więzienia. Do żadnego więzienia nie idę. Buduję bezpieczną i silną Polskę. Polskę SAFE
— dodała.
tkwl/X/TVP Info w likwidacji
