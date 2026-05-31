Premier Donald Tusk zaatakował wczoraj redakcję Wirtualnej Polski, oskarżając ją o to, że PiS miało finansować ją środkami z Funduszu Sprawiedliwości. To uderzenie w redakcję, która opisała szereg afer obecnej władzy, bardzo ucieszyło mec. Romana Giertycha, posła KO. Zareagował na to dziennikarz WP Szymon Jadczak, co spotkało się z odpowiedzią Giertycha poniżej krytyki.
Dziennikarz Wirtualnej Polski Szymon Jadczak zapytał wczoraj na X, czym różni się PO od PiS.
Nie finansujemy WP ze środków Funduszu Sprawiedliwości
— uderzył w redakcję Wirtualnej Polski Donald Tusk.
Jadczak zaorany do poziomu ciekłego jądra ziemi
— zareagował na powyższy wpis mec. Roman Gietych. Warto zaznaczyć, że nie tylko solidarność partyjna może być powodem takiego zadowolenia Giertycha. Red. Szymon Jadczak m.in. był autorem tekstów o sprawie Polnordu, co z oczywistych względów nie mogło podobać się Giertychowi.
Czytaj także
„Pytania czekają na Pana mailu”
Panie Romku pytania czekają na Pana mailu. Wolę dać Panu szanse na to zanim się prokuratura będzie musiała Panem znowu zająć
— odpowiedział na złośliwy komentarz Giertycha red. Szymon Jadczak. W tym momencie Giertych wybuchł, w wyjątkowo brzydki sposób atakując dziennikarza.
Panie Jadczak, z chwilą w której zacząłeś wysyłać SMS-y do mojej żony, aby Panu udzieliła pomocy w sporze ze mną oraz na X błagałeś o to samo moją córkę, to w tym momencie skończyłeś się Pan dla mnie jako dziennikarz. Możesz Pan pytać o co chcesz, lecz lepiej idź Pan się lecz
— uderzył w dziennikarza Giertych
Pytam o przestępstwa, których mógł się Pan dopuścić. Brak odpowiedzi to też odpowiedź
— podsumował wymianę Jadczak.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761538-awantura-giertych-do-jadczaka-idz-pan-sie-lecz
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.