Na platformie X doszło do starcia między rzecznikiem prezydenta Rafałem Leśkiewiczem a wiceministrem obrony narodowej z KO Cezarym Tomczykiem. Poszło o podpisanie traktatu brytyjsko-polskiego w sprawie obronności, którego ostateczna treść trafiła do głowy państwa zaledwie na dzień przed jego podpisaniem.
Premierzy Polski i Wielkiej Brytanii, Donald Tusk i Keir Starmer podpisali 27 maja w Londynie traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Prezydent Karol Nawrocki skomentował tego samego dnia, że dobrze byłoby przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować kancelarię prezydenta i samego prezydenta o tym, że takie rozwiązania są przygotowywane. Dodał, że informacje na ten temat pozyskiwał wyłącznie „z opinii publicznej”.
Uderzenie dziennikarza w rzecznika prezydenta
Dziennikarz dwumiesięcznika „Newsweek Historia” Marcin Tyc starał się udowodnić, że prezydent był informowany o tym traktacie.
19 grudnia 2025 panie Rafale Leśkiewicz to nie jest z wyprzedzeniem? Jutro pokażę Panu więcej. Dość kłamstw
— napisał na X Marcin Tyc. Jednak fragment dokumentu, który zamieścił Tyc, to po prostu materiał tezowo-informacyjny na wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w Londynie, która miała miejsce w styczniu tego roku. To zupełnie co innego niż kwestia uzgodnionej treści traktatu polsko-brytyjskiego. Mimo to ten wątek błyskawicznie podrzucił wiceszef MON z KO Cezary Tomczyk.
Kłamcy od Nawrockiego. Kłamstwo ma bardzo krótkie nogi. Obrzydliwe
— stwierdził Tomczyk.
„Mogę jedynie współczuć”
Wiceminister w rządzie Donalda Tuska doczekał się riposty ze strony rzecznika prezydenta.
Ma Pan problem ze zrozumieniem podstawowych komunikatów. Nic na to nie poradzę, mogę jedynie współczuć. Napiszę raz jeszcze: treść uzgodnionego traktatu polsko - brytyjskiego Kancelaria Prezydenta RP otrzymała 26 maja, kilkanaście godzin przed podpisaniem. Rząd zakończył negocjacje w lutym
— podkreślił Rafał Leśkiewicz.
