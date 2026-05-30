Tusk na wojnie z Wirtualną Polską. A zaczęło się od afery w Lublinie

Donald Tusk / autor: PAP/Piotr Nowak

Magdalena Szczygieł-Mitrus, radna z klubu prezydenta Krzysztofa Żuka, w miesiąc po odejściu z Polski 2050 i wstąpieniu do Centrum Polska dostała stołek w radzie nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Do tego grona powołał ją Narodowy Fundusz, który podlega minister klimatu – szefowej stowarzyszenia Centrum Polska” - ujawnił portal jawnylublin.pl. Wokół artykułu autorstwa Krzysztofa Wiejaka rozpętała się ożywiona dyskusja, która jednak poszła w bardzo dzwiną stronę. Włączył się w nią premier Donald Tusk i skończyło się na uderzeniu w… Wirtualną Polskę.

To nie pierwszy razy, gdy portal jawnylublin.pl pisze o Szczygieł-Mitrus. Tym razem opisano, jak radna po przejściu z byłej partii Szymona Hołowni do klubu parlamentarnego Centrum, otrzymała nową fuchę. Została ona członkiem rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z rekomendacji zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który z kolei powołuje minister klimatu i środowiska, czyli prezes stowarzyszenia Centrum Polska - Paulina Henning-Kloska. Szczygieł-Mitrus zastąpiła w radzie nadzorczej działacza Polski 2050 Lucjana Orgasińskiego.

Dziennikarz WP Paweł Buczkowski zamieścił na platformie X tekst opublikowany na portalu jawnylublin.pl. To od jego wpisu wszystko się zaczęło.

Wiecie co się dzieje, jak się przechodzi z Polski 2050 do Centrum? Otwierają się nowe życiowe możliwości

— zakpił Paweł Buczkowski.

Na wpis Buczkowskiego zareagował dziennikarz WP Szymon Jadczak, któremu odparł premier Donald Tusk. I zaczęła się awantura.

Czym się różni PO od PiS?

— zapytał Jadczak.

Nie finansujemy WP ze środków Funduszu Sprawiedliwości

— odparł Tusk.

Słów Tuska bez odpowiedzi nie pozostawili dziennikarze Wirtualnej Polski, którzy poczuli się dotknięcy wpisem premiera.

Maski opadły. Nie ma już wątpliwości, kto jest „intelektualnym” zapleczem Tuska. Przypomnijmy: premiera tego kraju

— napisał Piotr Mieśnik z Wirtualnej Polski.

Przypomniało mi się, jak Donald Tusk zaprosił Szymona Jadczaka i mnie na kawę. Mówił, że najzagorzalsza bojówka KO szkodzi sprawie, że on bardzo ceni naszą pracę i że wie, iż zadaniem dziennikarzy jest pilnować polityków. Dodał też, że prosi, by nasze spotkanie zostało między nami. Dwa dni później na wiecu KO powiedział, że się z nami spotkał i że mamy zbieżne postrzeganie rzeczywistości

— napisał dziennikarz Patryk Słowik, kiedyś związany z Wirtualną Polską.

Wy niczego nie finansujecie z Funduszu Sprawiedliwości, bo nie daliście rady przeprowadzić i rozstrzygnąć konkursów. Nawet centrów pomocy pokrzywdzonym i telefonów pomocy dla dzieci

— zauważył mec. Bartosz Lewandowski.

Wydajecie 3 mld zł na czystą wodę w TVP w likwidacji, a nie na onkologię tak jak obiecaliście

— przypomniał Marcin Możdżonek.

Widzę że powolutku Premier wraca do ustawień fabrycznych. Dziś powiela giertychowska propagandę, jakoby Wirtualna Polska (za wykrywanie afer Platformy) była pisowskim medium. A już niedługo zaczną się inne formy szykan

— przewiduje Adam Czarnecki.

Za to finansujecie z pieniędzy podatników tysiące gazetek samorządowych ze swoją propagandą. Ale w Krakowie nawet to wam nie pomogło

— zwrócił uwagę Sławomir Tyszka.

Ten post pana Premiera będzie przyczynkiem do kolejnego awansu Polski w niemieckich rankingach wolności prasy

— napisał Marcin Wątrobiński.

Nie musicie, niektóre z mediów angażują się po stronie Pana Premiera opcji politycznej gratisowo. Swoją drogą premier 37-milionowego kraju z docinkami wobec dziennikarza na Twitterze – jakoś trudno sobie wyobrazić szefa rządu innego państwa w takiej sytuacji

— napisała dziennikarka „Rz” Estera Flieger.

kk/jawnylublin.pl/X

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

