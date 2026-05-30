Znani dziennikarze ujawniają. Tusk przepraszał za sektę

Między znanymi dziennikarzami a Donaldem Tuskiem doszło ostrej wymiany zdań. Żeby zobrazować, jak działa lider koalicji rządowej, red. Szymon Jadczak z WP i Patryk Słowik, były dziennikarz WP napisali o przeprosinach, o których premier, ich zdaniem, najwyraźniej zapomniał. Kłótnia zaczęła się od w sumie niewinnego pytania: Czym się różni PO od PiS?
Tusk z przekąsem o WP
Zadał je na platformie X Szymon Jadczak, przytaczając wpis swojego redakcyjnego kolegi Pawła Buczkowskiego.
Ten drugi z kolei pisał o sytuacji, jaka miała miejsce w Lublinie.
Wiecie co się dzieje, jak się przechodzi z Polski2050 do Centrum Polska? Otwierają się nowe życiowe możliwości. Miejska radna z Lublina, w miesiąc po odejściu z Polski 2050 i wstąpieniu do Centrum Polska dostała stanowisko w radzie nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
— pisał dziennikarz przytaczając informacje za serwisem Jawny Lublin.
Donald Tusk postanowił się jednak odnieść od pytania red. Jadczaka o różnice między PO a PiS.
Nie finansujemy WP ze środków Funduszu Sprawiedliwości
— stwierdził
„Przepraszał za hejt sekty Giertycha”
Nie musiał długo czekać na ripostę. Szymon Jadczak w obronie redakcji napisał o pewnych przeprosinach złożonych przez Donalda Tuska, o których premier, jak wynika z wpisu na razie zapomniał, a jego przyjaciel Roman Giertych, chyba w ogóle nie chciałby usłyszeć.
Pamiętam jak parę lat temu Donald Tusk zaprosił nas z Patrykiem Słowikiem do siedziby PO na Wiejską i przepraszał za hejt sekty Giertycha
— przypomniał dziennikarz.
Dziś notowania wysokie więc dupka odżyła. Ale notowania spadną i znowu będzie przepraszał i łasił się do dziennikarzy. Zaczekamy :)
— podkreślił Szymon Jadczak.
Rozmowę z premierem opisał też Patryk Słowik, były dziennikarz Wirtualnej Polski.
Przypomniało mi się, jak Donald Tusk zaprosił Szymona Jadczaka i mnie na kawę. Mówił, że najzagorzalsza bojówka KO szkodzi sprawie, że on bardzo ceni naszą pracę i że wie, iż zadaniem dziennikarzy jest pilnować polityków. Dodał też, że prosi, by nasze spotkanie zostało między nami.
— wspominał Słowik.
Dwa dni później na wiecu KO powiedział, że się z nami spotkał i że mamy zbieżne postrzeganie rzeczywistości
— dodał.
Czytaj także
- Przyszedł Giertych do Tuska… UJAWNIAMY szokujące nagranie! Mecenas prosił o miejsce na liście. Padły wulgarne słowa o Polakach!
- Tego jeszcze nie grali! „Silni Razem” wściekli na TVN24. Zapowiadają bojkot stacji, ponieważ… przerwano transmisję wystąpienia Seweryna
- Chcą cenzury? Słowik odpowiada na ataki koalicji Tuska na WP. „Chodzi o to, żeby więcej nikt nie odważył się pisać o tych, których lubimy”
SC/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761528-znani-dziennikarze-ujawniaja-tusk-przepraszal-za-sekte
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.