Znani dziennikarze ujawniają. Tusk przepraszał za sektę

Donald Tusk / autor: Fratria
Między znanymi dziennikarzami a Donaldem Tuskiem doszło ostrej wymiany zdań. Żeby zobrazować, jak działa lider koalicji rządowej, red. Szymon Jadczak z WP i Patryk Słowik, były dziennikarz WP napisali o przeprosinach, o których premier, ich zdaniem, najwyraźniej zapomniał. Kłótnia zaczęła się od w sumie niewinnego pytania: Czym się różni PO od PiS?

Tusk z przekąsem o WP

Zadał je na platformie X Szymon Jadczak, przytaczając wpis swojego redakcyjnego kolegi Pawła Buczkowskiego.

Ten drugi z kolei pisał o sytuacji, jaka miała miejsce w Lublinie.

Wiecie co się dzieje, jak się przechodzi z Polski2050 do Centrum Polska? Otwierają się nowe życiowe możliwości. Miejska radna z Lublina, w miesiąc po odejściu z Polski 2050 i wstąpieniu do Centrum Polska dostała stanowisko w radzie nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

— pisał dziennikarz przytaczając informacje za serwisem Jawny Lublin.

Donald Tusk postanowił się jednak odnieść od pytania red. Jadczaka o różnice między PO a PiS.

Nie finansujemy WP ze środków Funduszu Sprawiedliwości

— stwierdził

Przepraszał za hejt sekty Giertycha”

Nie musiał długo czekać na ripostę. Szymon Jadczak w obronie redakcji napisał o pewnych przeprosinach złożonych przez Donalda Tuska, o których premier, jak wynika z wpisu na razie zapomniał, a jego przyjaciel Roman Giertych, chyba w ogóle nie chciałby usłyszeć.

Pamiętam jak parę lat temu Donald Tusk zaprosił nas z Patrykiem Słowikiem do siedziby PO na Wiejską i przepraszał za hejt sekty Giertycha

— przypomniał dziennikarz.

Dziś notowania wysokie więc dupka odżyła. Ale notowania spadną i znowu będzie przepraszał i łasił się do dziennikarzy. Zaczekamy :)

— podkreślił Szymon Jadczak.

Rozmowę z premierem opisał też Patryk Słowik, były dziennikarz Wirtualnej Polski.

Przypomniało mi się, jak Donald Tusk zaprosił Szymona Jadczaka i mnie na kawę. Mówił, że najzagorzalsza bojówka KO szkodzi sprawie, że on bardzo ceni naszą pracę i że wie, iż zadaniem dziennikarzy jest pilnować polityków. Dodał też, że prosi, by nasze spotkanie zostało między nami.

— wspominał Słowik.

Dwa dni później na wiecu KO powiedział, że się z nami spotkał i że mamy zbieżne postrzeganie rzeczywistości

— dodał.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

