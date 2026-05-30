Kiedyś nieformalny lider opozycji, który stał na czele antypisowskiego Komitetu Obrony Demokracji, dzisiaj zapomniany kierowca taksówki. O kim mowa? O Mateuszu Kijowskim, który miał swoje pięć minut w polskiej polityce. Jego czas jednak dawno minął. Co Kijowski porabia dzisiaj?
Na początku 2020 roku „Super Express” poinformował, że były lider KOD rozpoczął pracę jako fryzjer. Miejsce pracy Kijowskiego odwiedził reporter telewizji wPolsce24 Maciej Zemła, który dał się ostrzyc byłemu liderowi KOD. Kijowski jednak długo w zakładzie fryzjerskim nie pracował. Ze strzyżenia warszawiaków zrezygnował już rok później. Co robi dzisiaj?
O tym, co dzisiaj porabia Kijowski napisał na platformie X dziennikarz Marcin Dobski. Zamieścił on screen, na którym widzimy jedną z aplikacji przeznaczonych do zamawiania taksówek. Okazuje się, że kierowcą, który zmierzał po Dobskiego był właśnie Kijowski.
To będzie piękna podróż z Mateuszem
— napisał Dobski.
kk/X/wPolityce
