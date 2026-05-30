Nie mogę powiedzieć, że się zgadzam z decyzją pana prezydenta, ale nie mogę też powiedzieć, że będę go krytykował - stwierdza Jerzy Mysztowicz w rozmowie z portalem wPolityce.pl. Poseł KO przyznaje również, że Donald Tusk będzie pod presją, jeśli Kapituła Orła Białego przyjmie wniosek prezydenta o odebranie odznaczenia prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu. Co jednak myśli o przyszłej opinii Kapituły?
Meysztowicz: Zełenski strzelił sobie w kolano
Wczoraj Donald Tusk niejako zrównał haniebną decyzję ukraińskiego prezydenta o nadaniu jednostce wojskowej imienia „Bohaterów UPA” z reakcją polskiego przywódcy w tej sprawie. Obydwie uznał za „niepokojące”.
Informacja, że prezydent Nawrocki reaguje na to z propozycją odebrania Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, przyznanego mu przez prezydenta Dudę, jest równie niepokojącym krokiem
— powiedział Tusk.
Jerzy Meysztowicz w rozmowie z wPolityce.pl stwierdza natomiast, że „cała wina jest po stronie Zełenskiego”.
Strzelił sobie w kolano. Naraził się Polakom bardzo. Uważam, że była to decyzja nieodpowiedzialna. Zwłaszcza, że skrajna prawica w Polsce bardzo mocno działa i stara się ograniczyć pomoc dla Ukrainy
— mówi poseł.
„Nie będę krytykował prezydenta”
Meysztowicz zaznacza też, że ostra decyzja była konieczna.
Nie mogę powiedzieć, że się zgadzam z decyzją pana prezydenta, ale nie mogę powiedzieć, że będę go krytykował
— stwierdza poseł Koalicji.
Dodaje też, że „działanie Zełenskiego jest dla niego niezrozumiałe i nie dziwi się, że Polska tak reaguje”.
Ale w takiej sytuacji nie powinniśmy się zachowywać jak Donald Trump, który pięć minut po takim wydarzeniu reaguje bardzo ostro. Trzeba się było zastanowić, żeby to był wspólny przekaz i można było wymyślić taką formułę, która by jednoznacznie potępiała tego typu działania, ale nie sądzę, żeby odebranie odznaczenia było najlepszym rozwiązaniem.
— zastanawia się.
Jaka reakcja byłaby zatem lepsza?
W tej chwili z rękawa nie wyciągnę takiej propozycji, natomiast uważam, że w tej kwestii rząd i Pałac Prezydencki powinien ustalić, jakie działania przyjąć
— odpowiada polityk KO.
Decyzja Kapituły zdaniem Meysztowicza?
W razie przychylnej opinii Kapituły o odebraniu najwyższego prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, do ostatecznej decyzji w tej sprawie potrzebna będzie kontrasygnata premiera.
Czytaj także
Czy zatem zdaniem posła Meysztowicza Donald Tusk powinien jej dokonać?
Jeśli rzeczywiści kapituła wystąpi z takim wnioskiem, to pan premier będzie w trudnej sytuacji. Trudno mi powiedzieć, czy podejmie taką decyzję, czy nie. Wydaje się, że dobrze by było, by przez okres, kiedy ta decyzja jeszcze nie zapadła, pomyśleć, czy to jest dobra rozwiązanie, czy nie
— odpowiada polityk.
Jerzy Meysztowicz przyznaje jednak, że premier miałby problem w razie decyzji Kapituly zgodnej z sugestią prezydenta. Sądzi jednak, że Donald Tusk w ogóle nie stanie przed takim dylematem.
Premier Tusk będzie pod presją, bo nie będzie wiedział, które rozwiązanie będzie najlepsze. Nie chcę wchodzić w buty pana premiera i nie sądzę żeby kapituła poparła ten wniosek. Wydaje się, że pan premier nie będzie miał tego kłopotu. Choć z drugiej strony odmowa panu prezydentowi przyjęcia tego wniosku też wzbudzi u niektórych pewne wątpliwości, czy dobrze się stało.
— mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl.
Kto nie powinien był otrzymać orderu?
Meysztynowicz stwierdza również, że Order Orła Białego dostawały już osoby, które nie powinny go otrzymać.
I nikt nie żąda odebrania im odznaczeń
— zaznacza.
Nie chce jednak wymienić nazwisk, które miał na myśli.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761525-meysztowicz-nie-bede-krytykowal-prezydenta-wina-zelenskiego
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.