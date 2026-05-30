Podczas XVI. Kongresu Polska Wielki Projekt doszło do niezwykle ciekawej debaty dot. obronności. Udział w niej wzięli gen. Leon Komornicki, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak oraz były wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.
Tematem panelu, w którym udział wzięli wspomniani trzej uczestnicy brzmiał: „Czy Unia Europejska i Polska są gotowe na wojnę?”.
Gen. Leon Komornicki zwrócił uwagę na zmianę sytuacji geopolitycznej i rolę Stanów Zjednoczonych.
Skończyła się narracja resetów, prób robienia interesów, gdzie za wszelką cenę dominowała chciwość. To wszystko upadło i upada na naszych oczach. Amerykanie też wycofują się z tej narracji, bo utraciły pozycję hegemona i mamy dziś w przestrzeni geopolitycznej układ wielobiegunowy, który się kształtuje
– powiedział.
Amerykański przemysł zbrojeniowy w ponad siedemdziesięciu procentach uzależniony jest od dostaw Chin
– mówił generał Komornicki.
Maciej Wąsik zwrócił uwagę na sytuację Unii Europejskiej w kontekście obronności.
Unia Europejska na pewno nie jest gotowa na wojnę. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jest targana potężnymi kryzysami – gospodarczymi, politycznymi, a przede wszystkim jest potężny kryzys społeczny. Społeczeństwo Europy Zachodniej nie dopuszcza myśli, że będą mogli kiedyś stanąć w stan wojny, a już zupełnie dopuszcza takiej myśli, że będą walczyć o Tallin, Rygę, Wilno czy Warszawę
– powiedział.
Następnie odniósł się do sprawy kontrowersji wokół unijnego programu SAFE.
Skłaniam się ku takiemu wnioskowi, że program SAFE ma tak naprawdę służyć odbudowie gospodarek głównych państw, które dysponują przemysłem zbrojeniowym – Niemcy i Francja. One będą głównymi beneficjentami. Od czasów COVID-u niemiecki PKB nie rośnie
– mówił Maciej Wąsik.
Pułapka programu SAFE
Krzysztof Bosak z Konfederacji mówił o najważniejszych problemach, które dotycząc unijnego programu SAFE.
Przy SAFE zwróciłbym tylko uwagę na jeden problem, bo się na oprocentowaniu i na wyborze dostawców skupiliśmy. Zwracam uwagę, że to było zapowiadane jako program rozwoju potencjału produkcyjnego, a wyszedł z tego program finansowania sprzedaży. Nie ma w ogóle związku pomiędzy skonsumowaniem środków SAFE, pomiędzy rozbudowaniem bazy produkcyjnej a wykorzystaniem tych środków. Więc to pokazuje, że ten program, jakkolwiek może miał jakieś w rdzeniu swoim na początku debaty racjonalne założenia, on został wyszykowany w wadliwy zupełnie sposób. I ostatnia sprawa, bardzo ważna, dlaczego ten program i w ogóle żadne inne programy zakupowe nie mogą odegrać jakiejś pozytywnej roli? Dlatego, że nie ma ujednolicenia standardów, nie ma realnej interoperacyjności w zaopatrzeniu sił zbrojnych w Europie. I to nie jest tak, że tego nie mogłoby być. To się z reguły tłumaczy tajnością, że każde państwo musi mieć swoje własne systemy, nie wiem, kryptograficzne, ale to nie wyjaśnia tego. Nie trzeba mieć na przykład, różnych rodzajów amunicji artyleryjskiej, żeby do systemów sterowania artylerią zaimplementować różne systemy kryptograficzne. To wynika z ogromnej słabości sojuszników europejskich, z ogromnego braku determinacji do tego, żeby ujednolicić tam, gdzie to byłoby z korzyścią dla wszystkich. I przez to wydajemy wszyscy horrendalnie duże pieniądze. na zróżnicowane systemy, gdzie później jak przychodzi do wymienienia się zasobami, to są ogromne problemy. I moim zdaniem to nie jest tylko problem Unii Europejskiej, to jest problem NATO jak najbardziej, gdzie jest realny impas w zakresie ujednolicania standardów, a za tym impasem stoją też interesy gospodarcze, także interesy amerykańskie, o czym trzeba wspomnieć. Są konkretne firmy amerykańskie, w których interesie nie jest to, żeby podzielić się licencjami, ujednolicić standardy, formaty, bo to pozwala utrzymać ich dominację sprzed w konkretnych sektorach i o tym też trzeba więcej rozmawiać
– powiedział wicemarszałek Sejmu.
Mly/Polska Wielki Projekt
