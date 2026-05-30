Tak Bryłka podsumowała działania Ukraińców! "Ten kto gloryfikuje ludobójców..."

Anna Bryłka / autor: Fratria
Anna Bryłka z Konfederacji w zdecydowanych słowach określiła ostatnie działania ukraińskich władz, które spotkały się z szerokim negatywnym odzewem w Polsce. „Ukraina i Ukraińcy traktują w dużej mierze Polskę i Polaków jako frajerów” – powiedziała europosłanka na antenie Kanału Zero.

Anna Bryłka komentowała kwestię przyznania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia „Bohaterów UPA”. To efekt dekretu podpisanego przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Ten kto honoruje, ten kto gloryfikuje ludobójców, ten sam siebie hańbi. I ten Order Orła Białego powinien zostać prezydentowi Zełeńskiemu odebrany, tutaj nie powinno być żadnej żadnej wątpliwości

– powiedziała.

Jak długo my, jako Polacy, polska klasa polityczna, polski establishment będzie udawał, że na Ukrainie nic się nie dzieje? Gloryfikacja banderowców, gloryfikacja UPA to jest proces, który zachodzi na Ukrainie od wielu już lat i od wielu lat brakowało odpowiedniej reakcji ze strony polskiego rządu, ze strony polskich władz

– dodała.

Ludobójstwo dokonane przez UPA

Anna Bryłka przypomniała, że ludobójstwo, za które współodpowiedzialna jest UPA, to fakt historyczny, które nie podlega dyskusji.

Fakt historyczny, prawda historyczna. Ukraińska powstańcza armia dokonywała rzezi na Wołyniu, dokonała ludobójstwa na Wołyniu. I to jest fakt historyczny, który nie podlega interpretacji. I nie będzie żadnej partnerskiej współpracy między Polską a Ukrainą do czasu, aż Ukraina nie uzna rzezi wołyńskiej, nie uzna ludobójstwa na Wołyniu, nie przyzna się do tego. Nie zbudujemy dobrych relacji bez prawdy historycznej

– stwierdziła.

Polska klasa polityczna udaje, że to są partnerskie relacje, a wszyscy wiemy, że Ukraina i Ukraińcy traktują w dużej mierze Polskę i Polaków jako frajerów

– powiedziała.

Pogrzeb bandyty

Mówiła też o innych skandalicznych działaniach władz w Kijowie.

W tym tygodniu odbył się państwowy pogrzeb nazistowskiego kolaboranta pana Melnyka. I gdzie jest reakcja Polski? To jest analogiczna sytuacja, gdyby w tym dzisiaj Niemcy zaczęli budować pomniki hitlerowcom. A olbrzymi pomnik Bandery stoi we Lwowie

– przekonywała Anna Bryłka.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

