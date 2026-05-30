Ujawniony przez Łukasza Kmitę z PiS skandal związany z zachowaniem posłanek KO odbił się szerokim echem w sieci. Parlamentarzystki miały awanturować się w pociągu Pendolino o… zaserwowanie im odpowiednich dań.
Reakcja w sieci
Do sprawy zachowania posłanek odnieśli się użytkownicy portalu X.
A mówią, że niedojadanie dobrze wpływa na organizm…
– skomentowała sprawę Anna Popek.
Prymitywne babska rozzuchwalone władzą. Szkoda że nikt tego nie nagrał bo zobaczyć to nie to samo co przeczytać
– napisał Rafał Ziemkiewicz.
Zawsze to samo
– napisał jeden z internautów.
Ci sami sardonicznie „uśmiechnięci” będą potem okazywać ludowi wyższość, bo przecież od „Januszy” i Grażyn” sa „lepsi”. Czy ta kwoka proszę pana była dobrze wychowana?
– pyta Cezary Krzysztopa.
Najważniejsze,że reprezentują @Obywatelska_KO -formację kultury osobistej,a nie jak ten prostak Protasiewicz,który-nazywając rzeczy po imieniu-zarzuca chamstwo i nieuczciwość politykom KO oraz mediom im sprzyjającym…no,cham!Jak tak może,prostak jeden!
– czytamy we wpisie Jacka Protasiewicza.
Dla posłów PO powinno być specjalne menu, kawior, szampan, krewetki. Poseł PO nie może konsumować tego samego co plebs. Proponuję wprowadzić osobne przedziały dla posłów, i osobne menu, to przyśpieszy upadek tej władzy
– przekonuje jeden z użytkowników portalu X.
