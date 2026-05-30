Tusk robi propagandę sukcesu ws. SAFE. Zaczepił prezydenta i prezesa PiS

Premier Donald Tusk / autor: PAP/Piotr Nowak
Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział dziś podpisanie 29 umów na kwotę 78 mld zł. Premier Donald Tusk postanowił wykorzystać sytuację do ataku politycznego na prezydenta i część opozycji. „To jest właśnie SAFE. Mam nadzieję, że wreszcie dotarło do prezydenta i prezesa” - napisał na portalu X.

Minister obrony narodowej uczestniczył w podpisaniu umowy w ramach programu SAFE w zakładzie Dezamet.

Nigdy w historii procesu modernizacji polskiej armii, nigdy w historii procesu zakupów sprzętu dla Wojska Polskiego nie było takiego dnia, w którym podpisujemy w jednym czasie, w jednym dniu 29 umów na 78 miliardów złotych. To jest absolutny rekord świata. To jest dzień, który zmienia rzeczywistość

— powiedział szef MON.

Mam nadzieję, że wreszcie dotarło”

Podpisanie 29 umów skomentował na portalu X premier Donald Tusk. W odróżnieniu od jednego ze swoich zastępców, postanowił wykorzystać sytuację do araku politycznego.

Meldunek z ostatniej chwili! Sobota to 29 umów na 79 miliardów! Wszystko w polskich firmach. To jest właśnie SAFE. Mam nadzieję, że wreszcie dotarło do prezydenta i prezesa

— napisał na platformie X.

Pod niezbyt mądrym wpisem pojawiły się już pierwsze komentarze.

29 umów na raz? Wykończycie nasze zakłady

— ironizuje dziennikarz wPolsce24 Konrad Hryszkiewicz.

Ile z tego damy plującej na nas Ukrainie?

— pyta publicysta Sławomir Jastrzębowski.

Wszystko robione w chaosie i na szybko, byle zdążyć przed terminem. Po owocach poznamy, a nie po deklaracjach

— pisze Michał Cichy, działacz Konfederacji.

Jakie tam wyjdą babole i ile milionów zostanie przeżarte, to aż mnie serce boli

— komentuje Anna Świergocka, również z Konfederacji.

Absolutnie przełomowy dzień”

Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział dziś w Hucie Stalowa Wola:

To jest 60 mld zł właśnie podpisanych kontraktów dla Huty Stalowa Wola i innych spółek PGZ oraz wszystkich setek tysięcy kooperantów w Polsce.

Wicepremier i szef MON zaznaczył, że 30 maja to „absolutnie przełomowy dzień dla budowy zdolności Wojska Polskiego”. Zwrócił uwagę, że nigdy w historii Polski w jeden dzień nie zawarto takiej liczby umów na taką ilość sprzętu wojskowego. Jego zdaniem kontrakty te gwarantują rozwój i niezależność polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Niezależność” to w tym przypadku całkiem niezły żart wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. A jeśli chodzi o to, co i do kogo dotarło, pozostaje się cieszyć, że do premiera Tuska wreszcie dotarło, że Polska musi się zbroić. Kiedy do prezesa PiS dotarło wiele lat temu, partia Tuska drwiła z zakupów i umów na zachodni sprzęt i uzbrojenie.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

