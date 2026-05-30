Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział dziś podpisanie 29 umów na kwotę 78 mld zł. Premier Donald Tusk postanowił wykorzystać sytuację do ataku politycznego na prezydenta i część opozycji. „To jest właśnie SAFE. Mam nadzieję, że wreszcie dotarło do prezydenta i prezesa” - napisał na portalu X.
Minister obrony narodowej uczestniczył w podpisaniu umowy w ramach programu SAFE w zakładzie Dezamet.
Nigdy w historii procesu modernizacji polskiej armii, nigdy w historii procesu zakupów sprzętu dla Wojska Polskiego nie było takiego dnia, w którym podpisujemy w jednym czasie, w jednym dniu 29 umów na 78 miliardów złotych. To jest absolutny rekord świata. To jest dzień, który zmienia rzeczywistość
— powiedział szef MON.
„Mam nadzieję, że wreszcie dotarło”
Podpisanie 29 umów skomentował na portalu X premier Donald Tusk. W odróżnieniu od jednego ze swoich zastępców, postanowił wykorzystać sytuację do araku politycznego.
Meldunek z ostatniej chwili! Sobota to 29 umów na 79 miliardów! Wszystko w polskich firmach. To jest właśnie SAFE. Mam nadzieję, że wreszcie dotarło do prezydenta i prezesa
— napisał na platformie X.
Pod niezbyt mądrym wpisem pojawiły się już pierwsze komentarze.
29 umów na raz? Wykończycie nasze zakłady
— ironizuje dziennikarz wPolsce24 Konrad Hryszkiewicz.
Ile z tego damy plującej na nas Ukrainie?
— pyta publicysta Sławomir Jastrzębowski.
Wszystko robione w chaosie i na szybko, byle zdążyć przed terminem. Po owocach poznamy, a nie po deklaracjach
— pisze Michał Cichy, działacz Konfederacji.
Jakie tam wyjdą babole i ile milionów zostanie przeżarte, to aż mnie serce boli
— komentuje Anna Świergocka, również z Konfederacji.
„Absolutnie przełomowy dzień”
Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział dziś w Hucie Stalowa Wola:
To jest 60 mld zł właśnie podpisanych kontraktów dla Huty Stalowa Wola i innych spółek PGZ oraz wszystkich setek tysięcy kooperantów w Polsce.
Wicepremier i szef MON zaznaczył, że 30 maja to „absolutnie przełomowy dzień dla budowy zdolności Wojska Polskiego”. Zwrócił uwagę, że nigdy w historii Polski w jeden dzień nie zawarto takiej liczby umów na taką ilość sprzętu wojskowego. Jego zdaniem kontrakty te gwarantują rozwój i niezależność polskiego przemysłu zbrojeniowego.
„Niezależność” to w tym przypadku całkiem niezły żart wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. A jeśli chodzi o to, co i do kogo dotarło, pozostaje się cieszyć, że do premiera Tuska wreszcie dotarło, że Polska musi się zbroić. Kiedy do prezesa PiS dotarło wiele lat temu, partia Tuska drwiła z zakupów i umów na zachodni sprzęt i uzbrojenie.
Czytaj także
X/PAP/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761506-tusk-robi-propagande-sukcesu-ws-safe-zaczepil-prezydenta
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.