Bodnar dostał kasę od Niemców. W tle miłośnik Putina

Większego kuriozum trudno szukać! Były minister sprawiedliwości, odpowiedzialny za bezprawne przejęcie Prokuratury Krajowej Adam Bodnar został odznaczony niemiecką Nagrodą Wolności Hambach. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier w laudacji nazwał laureata „żarliwym bojownikiem o demokrację i praworządność”. Jeszcze nie tak dawno Steinmeier publicznie bronił budowy gazociągu Nord Stream 2 twierdząc, że to „most” łączący Rosję z Europą.
Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się na zamku Hambach w Neustadt an der Weinstrasse w Nadrenii-Palatynacie.
W przemowie Steinmeier nazwał Bodnara „żarliwym bojownikiem o demokrację i praworządność”.
Angażuje się Pan na rzecz praw człowieka, demokracji i praworządności, na rzecz polsko-niemieckiego i europejskiego porozumienia i to od dziesięcioleci. Pańska walka z dyskryminacją, rasizmem i nietolerancją zasługuje na szacunek i podziw. Zasłynął Pan szczególnie jako polski rzecznik praw obywatelskich, przede wszystkim dzięki pozwom przeciwko kontrowersyjnej reformie sądownictwa z 2015 roku i odwadze, jakiej to wymagało
— stwierdził prezydent Niemiec.
Jaki demokrata, taka demokracja
Niemiecki prezydent przypomniał, że Bodnar „wiele lat temu ostrzegał, iż rządy autorytarne dyskredytują niezależność instytucji demokratycznych i dążą do ich likwidacji”. Wśród nich wymienił prasę, kulturę, niezależne sądownictwo oraz jurysdykcję konstytucyjną.
Steinmeierowi nie przeszło przez gardło to, że Bodnar dokonał zamachu na bardzo ważną instytucję demokratycznego państwa - Prokuraturę Krajową. Wykonał autorytarne polecenie Donalda Tuska i bezprawnie odsunął od urzędu Prokuratora Generalnego Dariusza Barskiego. Złamanie prawa potwierdził Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy oraz prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki, który nie wyrazili zgody na zmianę Prokuratora Krajowego. Uzyskanie takiej zgody wymagały od Bodnara przepisy ustawy. Te fakty objęte są dochodzeniem ws. dokonania ustrojowego zamachu stanu.
Równie bezprawne były jego działa podjęte wobec swoich zastępców oraz rzeczników dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych. Tuż po objęciu funkcji szefa resortu sprawiedliwości wymienił także prezesów sądów. Działania podległych mu prokuratorów i długotrwałe przetrzymywanie w areszcie m.in. ks. Michała Olszewskiego w skandalicznych warunkach zostaną zapewne kiedyś rozliczone.
Tymczasem Steinmeier uważa, że to Bodnar jest ikoną demokracji.
Gdy demokracja jest tak mocno podważana, to potrzeba ludzi, którzy nie dadzą się zniechęcić, ludzi pełnych optymizmu, odwagi i determinacji do działania. Bodnar nieustannie stoi po stronie godności ludzkiej, praworządności, wolności – wytrwale i z determinacją
— oświadczył niemiecki prezydent.
Nagrodę za podważanie prymatu Konstytucji Rzeczpospolitej wręczył słynny z nazywania Polaków „podżegaczami wojennymi” i współpracy z Kremlem na rzecz powstrzymania obecności wojsk sojuszniczych na naszym terytorium - Frank W. Steinmeier.
Stały układ: Niemcy, Rosja i Targowica
— skomentował w sieci Paweł Sokala.
Steinmeier i most z Rosją
W 2021 r. prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier stwierdził, że z powodu nazistowskich zbrodni Niemcy mają dług wobec Rosji, a gazociąg Nord Stream 2 jest jednym z ostatnich „mostów” między Europą a Rosją.
Z kolei we wrześniu ubiegłego roku prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier powiedział na spotkaniu z prezydentem RP Karolem Nawrockim, że sprawa reparacji za II wojnę światową jest z perspektywy Berlina prawnie definitywnie uregulowana.
Nagroda Wolności Hambach to niemieckie wyróżnienie przyznawane od 2022 roku co dwa lata w Neustadt an der Weinstrasse i związane z tradycją „Święta Narodowego Niemców” z 1832 roku.
W ruinach warownego zamku na jednym ze wzgórz pasma górskiego Haardt w Nadrenii-Palatynacie, w maju 1832 r. zgromadziło się ok. 30 tys. przedstawicieli niemieckich środowisk. Celem „Święta Narodowego Niemców” była demonstracja na rzecz zjednoczenia Niemiec, rozdrobnionych wówczas na ok. 40 państw.
koal/PAP/X
