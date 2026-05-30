Decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej nazwy „Bohaterów UPA” spotkała się z szeroką krytyką w Polsce. Do sprawy odniosła się redaktor Anna Pawelec z Telewizji wPolsce24, która mówiła o tragedii, która spotkała jej rodzinę ze strony ukraińskich nacjonalistów.
Prezydent Ukrainy podpisał dekret, który jeden z jednostek ukraińskiej armii nadaje nazwę honorującą członków zbrodniczej Ukraińskiej Armii Powstańczej – współodpowiedzialnej za mord na Polakach na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej.
Historia rodziny
W programie „Jankowski Pawelec Live” do sprawy odniosła się Anna Pawelec z Telewizji wPolsce24 przywołała historię własnej rodziny.
Mnie to też osobiście bardzo dotyka, bo moja prababcia zginęła z rąk banderowców, właśnie poprzez ludobójstwo, spalenie całej miejscowości
– powiedziała dziennikarka.
Ile jeszcze razy Polska musi ze strony Ukraińców znieść takiego poniżenia?
– zapytała Anna Pawelec.
