„Niestety spodziewałem się takiej bardzo nerwowej odpowiedzi. Szkoda” - tak kandydat PiS na premiera prof. Przemysław Czarnek skomentował odpowiedź ze strony wicemarszałka Sejmu, jednego z liderów Konfederacji na propozycję dot. Krakowa. Ta jednak pozostaje aktualna. „Nie obrażam się. Przemyślcie jeszcze na spokojnie naszą propozycję. Jest czas” - podkreślił Czarnek.
PiS i Konfederacja razem w Krakowie?
Były szef MEN zaproponował, aby PiS i Konfederacja wskazały wspólnego kandydata na prezydenta Krakowa. Czarnek podkreślił, że „tylko wspólny kandydat prawicy jest w stanie wygrać w Krakowie i zaprowadzić tam porządek”. Na tę propozycję złożoną podczas spotkania z mieszkańcami Gdańska, odpowiedział na platformie X Krzysztof Bosak. Stwierdził, że obydwie partie są bardzo różne i powinny mieć osobnych kandydatów.
Czarnek do Bosaka: „Szkoda”
Odpowiedź Krzysztofa Bosaka skomentował już - w obszernym komentarzu - wspomniany przedstawiciel PiS.
Niestety spodziewałem się takiej bardzo nerwowej odpowiedzi. Szkoda
— zaczął swój wpis prof. Przemysław Czarnek.
Wszystkie argumenty podane przez Ciebie Krzysztof rozumiem i szanuję, choć ich nie podzielam. Przede wszystkim uważam, że bez naszej koalicji wokół jednego kandydata na Prezydenta Krakowa rosną szanse, że wybory wygra…. kandydat liberalno-lewicowy, co ani mi, ani Tobie na pewno się nie podoba. O absurdalnym zarzucie dotyczącym rzekomego braku szacunku do Was dyskutować zaś nie będę, zwłaszcza w obliczu Twoich Krzysztof oraz Sławka też występów na mój i PiS-u temat w ostatnich miesiącach i dniach
— czytamy.
Ale?
Powtarzam jednak - nie obrażam się. Przemyślcie jeszcze na spokojnie naszą propozycję. Jest czas. Możemy po kilku dniach refleksji przedyskutować to w przyszłym tygodniu. Zapraszam. W Krakowie naprawdę można wygrać
— spuentował kandydat PiS na premiera.
olnk/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761490-czarnek-do-bosaka-spodziewalem-sie-takiej-nerwowej-odpowiedzi
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.