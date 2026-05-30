Czarnek do Bosaka: "Niestety spodziewałem się takiej bardzo nerwowej odpowiedzi". Propozycja nadal aktualna?

  • Polityka
  • opublikowano:
Przemysław Czarnek (PiS) i Krzysztof Bosak (Konfederacja) / autor: PAP/Radek Pietruszka; PAP/Łukasz Gągulski
Przemysław Czarnek (PiS) i Krzysztof Bosak (Konfederacja) / autor: PAP/Radek Pietruszka; PAP/Łukasz Gągulski

Niestety spodziewałem się takiej bardzo nerwowej odpowiedzi. Szkoda” - tak kandydat PiS na premiera prof. Przemysław Czarnek skomentował odpowiedź ze strony wicemarszałka Sejmu, jednego z liderów Konfederacji na propozycję dot. Krakowa. Ta jednak pozostaje aktualna. „Nie obrażam się. Przemyślcie jeszcze na spokojnie naszą propozycję. Jest czas” - podkreślił Czarnek.

PiS i Konfederacja razem w Krakowie?

Były szef MEN zaproponował, aby PiS i Konfederacja wskazały wspólnego kandydata na  prezydenta Krakowa. Czarnek podkreślił, że „tylko wspólny kandydat prawicy jest w stanie wygrać w Krakowie i zaprowadzić tam porządek”. Na tę propozycję złożoną podczas spotkania z mieszkańcami Gdańska, odpowiedział na platformie X Krzysztof Bosak. Stwierdził, że obydwie partie są bardzo różne i powinny mieć osobnych kandydatów.

Czytaj także

Czarnek do Bosaka: „Szkoda”

Odpowiedź Krzysztofa Bosaka skomentował już - w obszernym komentarzu - wspomniany przedstawiciel PiS.

Niestety spodziewałem się takiej bardzo nerwowej odpowiedzi. Szkoda

— zaczął swój wpis prof. Przemysław Czarnek.

Wszystkie argumenty podane przez Ciebie Krzysztof rozumiem i szanuję, choć ich nie podzielam. Przede wszystkim uważam, że bez naszej koalicji wokół jednego kandydata na Prezydenta Krakowa rosną szanse, że wybory wygra…. kandydat liberalno-lewicowy, co ani mi, ani Tobie na pewno się nie podoba. O absurdalnym zarzucie dotyczącym rzekomego braku szacunku do Was dyskutować zaś nie będę, zwłaszcza w obliczu Twoich Krzysztof oraz Sławka też występów na mój i PiS-u temat w ostatnich miesiącach i dniach

— czytamy.

Ale?

Powtarzam jednak - nie obrażam się. Przemyślcie jeszcze na spokojnie naszą propozycję. Jest czas. Możemy po kilku dniach refleksji przedyskutować to w przyszłym tygodniu. Zapraszam. W Krakowie naprawdę można wygrać

— spuentował kandydat PiS na premiera.

Czytaj także

olnk/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych