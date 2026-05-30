Wspólny kandydat PiS i Konfederacji? Bosak odpowiedział Czarnkowi

  • Polityka
  • opublikowano:
Krzysztof Bosak / autor: Fratria
Krzysztof Bosak / autor: Fratria

Uważam że nasze partie różnią się na tyle mocno, że jest najzupełniej naturalne, że powinny mieć osobnych kandydatów. Czas na mniejsze zło jest ewentualnie w drugiej turze” - napisał na platformie X poseł Krzysztof Bosak. Polityk Konfederacji odniósł się tym samym do propozycji złożonej przez kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka.

Były szef MEN zaproponował, aby PiS i Konfederacja wskazały wspólnego kandydata na  prezydenta Krakowa. Czarnek podkreślił, że „tylko wspólny kandydat prawicy jest w stanie wygrać w Krakowie i zaprowadzić tam porządek”. Na tę propozycję złożoną podczas spotkania z mieszkańcami Gdańska, odpowiedział na platformie X Krzysztof Bosak.

Po pierwsze z obserwacji mediów wiesz, że na dziś zaplanowana była prezentacja kandydata Konfederacji.

Po drugie z doświadczenia wiesz, że takich rzeczy nie załatwia się przez media i w ostatniej chwili.

Po trzecie z partii wiesz, że macie problem z wyłonieniem kandydata i stąd te zagrywki o kimś „ponad podziałami”

— czytamy we wpisie Bosaka.

Uważam, że operowanie retoryką jedności w taktyczny sposób zatruwa debatę, nasyca ją lepką atmosferą hipokryzji i przewrotności, jest po prostu złe. Uważam także, że w Twojej wypowiedzi jest intencjonalnie zaszyty brak szacunku do Sławomira Mentzena i do mnie. Nie wiem kto Ci to doradził, ale nie warto go słuchać

— zaapelował.

Na koniec Bosak podkreślił, że obywdwie partie są bardzo różne i powinny mieć osobnych kandydatów.

Uważam że nasze partie różnią się na tyle mocno, że jest najzupełniej naturalne, że powinny mieć osobnych kandydatów. Czas na mniejsze zło jest ewentualnie w drugiej turze. Jeśli więc macie kogoś ciekawego to go wystawcie i niech ludzie decydują. Nie traćcie czasu i energii na takie zagrywki bo ta kampania będzie krótka. Pozdrawiam!

— zakończył.

Czytaj także

kk/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych