„Uważam że nasze partie różnią się na tyle mocno, że jest najzupełniej naturalne, że powinny mieć osobnych kandydatów. Czas na mniejsze zło jest ewentualnie w drugiej turze” - napisał na platformie X poseł Krzysztof Bosak. Polityk Konfederacji odniósł się tym samym do propozycji złożonej przez kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka.
Były szef MEN zaproponował, aby PiS i Konfederacja wskazały wspólnego kandydata na prezydenta Krakowa. Czarnek podkreślił, że „tylko wspólny kandydat prawicy jest w stanie wygrać w Krakowie i zaprowadzić tam porządek”. Na tę propozycję złożoną podczas spotkania z mieszkańcami Gdańska, odpowiedział na platformie X Krzysztof Bosak.
Po pierwsze z obserwacji mediów wiesz, że na dziś zaplanowana była prezentacja kandydata Konfederacji.
Po drugie z doświadczenia wiesz, że takich rzeczy nie załatwia się przez media i w ostatniej chwili.
Po trzecie z partii wiesz, że macie problem z wyłonieniem kandydata i stąd te zagrywki o kimś „ponad podziałami”
— czytamy we wpisie Bosaka.
Uważam, że operowanie retoryką jedności w taktyczny sposób zatruwa debatę, nasyca ją lepką atmosferą hipokryzji i przewrotności, jest po prostu złe. Uważam także, że w Twojej wypowiedzi jest intencjonalnie zaszyty brak szacunku do Sławomira Mentzena i do mnie. Nie wiem kto Ci to doradził, ale nie warto go słuchać
— zaapelował.
Na koniec Bosak podkreślił, że obywdwie partie są bardzo różne i powinny mieć osobnych kandydatów.
Uważam że nasze partie różnią się na tyle mocno, że jest najzupełniej naturalne, że powinny mieć osobnych kandydatów. Czas na mniejsze zło jest ewentualnie w drugiej turze. Jeśli więc macie kogoś ciekawego to go wystawcie i niech ludzie decydują. Nie traćcie czasu i energii na takie zagrywki bo ta kampania będzie krótka. Pozdrawiam!
— zakończył.
kk/X
