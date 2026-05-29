Marcin Przydacz w zdecydowany sposób skomentował działania Donalda Tuska. Chodzi o słowa premiera dot. odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu.
Donald Tusk w następujący sposób skomentował inicjatywę prezydenta Nawrockiego, by odebrać Order Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu.
Informacja, że prezydent Nawrocki reaguje na to z propozycją odebrania Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, przyznanego mu przez prezydenta Dudę, jest równie niepokojącym krokiem
– powiedział.
Komentarz Marcina Przydacza
Do słów Tuska odniósł się Marcin Przydacz. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP zapewnił, że jego obóz polityczny nie zmieni podejścia do kwestii gloryfikacji ukraińskich zbrodniarzy wojennych odpowiedzialnych za śmierć setek tysięcy Polaków.
Zapowiedzi polityków związanych z D. Tuskiem o możliwym braku zgody premiera na odebranie Orderu Orła Białego W. Zelenskiemu nie zmienią naszej krytycznej oceny polityki ukraińskiej nacelowanej na gloryfikację S. Bandery i bandytów z UPA
– napisał Przydacz.
Jeśli Premier i jego zaplecze ma na ten temat inne zdanie - nie rozumie Polaków i polskiej historii. Zapowiedź braku kontrasygnaty to elementarny brak szacunku wobec tysięcy pomordowanych na Wołyniu Polaków
– czytamy w jego wpisie.
