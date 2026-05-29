Kompromitacja rządu Tuska. Ziemkiewicz nie gryzie się w język: "Pełna sr..."

  • Polityka
  • opublikowano:
Rafał Ziemkiewicz / autor: Fratria
Rafał Ziemkiewicz / autor: Fratria

Rafał Ziemkiewicz odniósł się do ostatnich „występów” polskich rządzących. Dziennikarz odniósł się do wpisu prof. Stanisława Żerki, który skrytykował słowa premiera Donalda Tuska.

Donald Tusk udostępnił wpis na portalu X, w którym pisał o polskiej i ukraińskiej przeszłości. Sugerował, że kłótnia między naszymi narodami przynosi korzyść Rosji Putina.

Jeśli pokłócimy się o przeszłość, ktoś inny wygra przyszłość. Prezydent Ukrainy powinien to wreszcie rozumieć. Polski też. Zanim będzie za późno

– napisał.

Jego słowa skomentował prof. Stanisław Żerko, który wpis Tuska nazwał „podłym stwierdzeniem”.

Ależ to jest podłe stwierdzenie… Ten człowiek stawia znak równania między postawą obu prezydentów. A antypolską polityką historyczną Ukrainy nazywa „kłóceniem się o przeszłość”. Oczywiście argument, że Putin, w pakiecie. I to jest polski premier…

– czytamy w jego wpisie.

Wpis Ziemkiewicza

Do tych słów odniósł się Rafał Ziemkiewicz, który przypomniał też o skandalicznych słowach Radosława Sikorskiego.

Dodajmy do tego Radzia, sugerującego, że jak Nawrocki będzie przeszkadzał jak Lech Kaczyński to tak samo skończy. IMO po fakapie w Krakowie, a jeszcze bardziej po sukcesie „przykrycia go” emeryturami dla artystów, w PO i rządzie – pardon pour le mot – pełna sraczka

– napisał.

Czytaj także

X/mly

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych