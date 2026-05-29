Rafał Ziemkiewicz odniósł się do ostatnich „występów” polskich rządzących. Dziennikarz odniósł się do wpisu prof. Stanisława Żerki, który skrytykował słowa premiera Donalda Tuska.
Donald Tusk udostępnił wpis na portalu X, w którym pisał o polskiej i ukraińskiej przeszłości. Sugerował, że kłótnia między naszymi narodami przynosi korzyść Rosji Putina.
Jeśli pokłócimy się o przeszłość, ktoś inny wygra przyszłość. Prezydent Ukrainy powinien to wreszcie rozumieć. Polski też. Zanim będzie za późno
– napisał.
Jego słowa skomentował prof. Stanisław Żerko, który wpis Tuska nazwał „podłym stwierdzeniem”.
Ależ to jest podłe stwierdzenie… Ten człowiek stawia znak równania między postawą obu prezydentów. A antypolską polityką historyczną Ukrainy nazywa „kłóceniem się o przeszłość”. Oczywiście argument, że Putin, w pakiecie. I to jest polski premier…
– czytamy w jego wpisie.
Wpis Ziemkiewicza
Do tych słów odniósł się Rafał Ziemkiewicz, który przypomniał też o skandalicznych słowach Radosława Sikorskiego.
Dodajmy do tego Radzia, sugerującego, że jak Nawrocki będzie przeszkadzał jak Lech Kaczyński to tak samo skończy. IMO po fakapie w Krakowie, a jeszcze bardziej po sukcesie „przykrycia go” emeryturami dla artystów, w PO i rządzie – pardon pour le mot – pełna sraczka
– napisał.
