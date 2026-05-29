Fundacja Europejski Kolektyw Analityczny „Res Futura” opublikowała badanie dot. reakcji użytkowników aplikacji Telegram na Ukrainie na sprawę ogłoszenia przez Karola Nawrockiego pomysłu odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.
Okazuje się, że prawie wszyscy użytkownicy tego portalu na Ukrainie są przeciwni działaniu polskiego prezydenta.
W ukraińskim Telegramie 29 maja decyzja Karola Nawrockiego wygenerowała 40 mln wyświetleń, ponad 98 % wpisów stoi po stronie Ukrainy Zełenskiego, a po stronie polskiego prezydenta są wyłącznie marginalne 2%
– czytamy.
Najsilniejszą sygnaturą dnia jest wpis Sternenki (125 tys. wyświetleń, 14,2 tys. udostępnień) z symetryczną figurą Piłsudskiego, która staje się głównym argumentem obronnym ukraińskiej dyskusji. Tusk jest jedynym polskim głosem cytowanym z sympatią, ale właśnie przez to utrwala binarny obraz polskiego przywództwa, w którym premier i prezydent reprezentują dwa różne państwa. Sadowyj wprowadził motyw „Nawrocki nie odważył się przekroczyć ukraińskiej granicy”, który ma cechy mema politycznego i zapowiada długoterminową personalną delegitymizację polskiego prezydenta
– pisze „Res Futura”.
Zdaniem autorów badania, Ukraińcy inaczej patrzą na naród polski, a inaczej na polską klasę polityczną.
Ukraińcy widzą dziś Polaków przez podwójną soczewkę: „polski naród” jako wciąż żywego sojusznika z 2022 roku, którego pomoc humanitarna jest wspominana z wdzięcznością, oraz „polska klasa polityczna” jako blok, który po trzech latach wsparcia zaczyna narzucać Ukrainie warunki tożsamościowe i dot pamięci historycznej. W ich percepcji Polska traci status pierwszego, naturalnego sprzymierzeńca i staje się państwem dwóch głosów, Tuska jako rozsądku i Nawrockiego jako blokera, z których żaden nie jest w stanie definiować spójnej polskiej linii. Dominującym tonem dyskusji nie jest wrogość, tylko obraza godności: zarzuty wobec Polaków mają strukturę „macie własnego Piłsudskiego, więc nie dyktujcie nam kogo czcić”
– piszą autorzy.
Co Ukraińcy zarzucają Polsce?
Okazuje się, że w ukraińskiej narracji przebijają się nieprawdziwe informacje nt. historii i oskarżenia o wspieranie rosyjskiej narracji.
Główne kategorie zarzutów wobec Polski / Polaków w wątku Nawrocki / UPA, 29 maja – Symetria historyczna (Piłsudski, Pacyfikacja, „eksperyment wołyński”): ~28 % Zarzut sformułowany przez Sternenkę i powielony szeroko. Polska szanuje swojego Piłsudskiego, który był ideologiem terroru wobec Ukraińców na Galicji, ale żąda od Ukrainy, by zrezygnowała ze swoich. Argument trafia w mit polskiej niewinności historycznej. – Naruszenie suwerenności pamięci, „dyktowanie kogo szanować”: ~22 % Wprowadzony przez Wjatrowycza, replikowany przez większość kont mainstreamowych. Polska zachowuje się jak metropolia próbująca uregulować politykę historyczną mniejszego sąsiada. – Polska gra na rękę Rosji, „krótkowzroczność”: ~14 % Bumerang oskarżenia Nawrockiego o pomaganie rosyjskiej propagandzie. Argument: prawdziwym beneficjentem sporu jest Kreml, który przy tej okazji zbiera pretekst do uderzeń w polskie miasta (Rzeszów). – Personalna delegitymizacja Nawrockiego, motyw tchórzostwa: ~10 % Dynamicznie rosnący w ciągu kilku godzin. Zarzuty prezydent decyduje z bezpiecznego kraju, nigdy nie przekroczył ukraińskiej granicy w czasie wojny, więc nie ma moralnego prawa do oceny ukraińskich bohaterów frontu. – Egoizm strategiczny Polski w czasie wojny: ~9 % „Polska osłabia państwo, które broni także jej”. Argument generacyjny: nowi bohaterowie UPA to dziś żołnierze frontu wschodniego trzymający Rosjan z dala od polskiej granicy. Polska atakuje własną tarczę. – Hipokryzja, mit polskiej niewinności: ~7 % Przywoływane: Katyń (przykład jak Polska reaguje gdy to ona jest ofiarą), Akcja Wisła, polskie zbrodnie. Zarzut: Polska nie pamięta o swoich krzywdach wobec Ukraińców z tym samym poziomem precyzji, jaki wymaga od Ukrainy
– czytamy.
