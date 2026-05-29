Wspólny kandydat na prezydenta Krakowa wskazany przez Prawo i Sprawiedliwość i Konfederację - z taką propozycją wystąpił dziś wiceprezes PiS Przemysław Czarnek. Podkreślił, że „tylko wspólny kandydat prawicy jest w stanie wygrać w Krakowie i zaprowadzić tam porządek”.
Absurdalne pomysły muszą być wyczyszczone
Podczas spotkania z mieszkańcami Gdańska Czarnek wspomniał o referendum z ubiegłej niedzieli, w wyniku którego odwołany został prezydent Krakowa Aleksander Miszalski (KO). Według Czarnka, „aby w Krakowie było znakomicie, to wszystkie te absurdalne pomysły i decyzje (…) muszą być natychmiast wyczyszczone”.
Miasto musi być zarządzane tak, jak powinno być zarządzane. Żeby tak było, trzeba wybrać prezydenta. W imieniu Prawa i Sprawiedliwości, jako wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, w uzgodnieniu z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim i panem Piotrem Milowańskim, sekretarzem generalnym naszych struktur, zwracam się do Krzysztofa i do Sławka - do Krzysztofa Bosaka i do Sławka Mentzena - zwracam się do Konfederacji: Krzysiu, Sławku, wybierzmy wspólnego kandydata na prezydenta Krakowa
— zaapelował Przemysław Czarnek.
„Najlepiej spoza struktur partyjnych”
Wiceprezes PiS mówił o jedności na prawicy i o tym, że wspólny kandydat powinien wywodzić się „najlepiej spoza struktur partyjnych”. Zaznaczył, że „to jest do uzgodnienia”, ale jego zdaniem „tylko wspólny kandydat prawicy jest w stanie wygrać w Krakowie i zaprowadzić tam porządek”.
Wynik referendum w Krakowie oznacza przedterminowe wybory prezydenta w tym mieście, które muszą się odbyć w ciągu 90 dni. Do czasu wyboru i powołania nowej osoby na to stanowisko obowiązki prezydenta będzie pełnił komisarz. Premier Donald Tusk we wtorek poinformował, że wyznaczył na tę funkcję Stanisława Kracika, dotychczasowego zastępcę Miszalskiego.
SC/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761469-wazna-propozycja-pis-dla-konfederacji-chodzi-o-prezydenta
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.