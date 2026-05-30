Czy Tusk posłucha? Apel o wezwanie ukraińskiego ambasadora! "Nie damy sobą pomiatać"

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Prof. Przemysław Czarnek poparł pomysł Karola Nawrockiego, by odebrać Order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. To pokłosie decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych nazwy „Bohaterów UPA”.

Prezydent Ukrainy podpisał dekret, który jednej z jednostek wojskowych ukraińskiej armii nadaje nazwę gloryfikującą zbrodniarzy odpowiedzialnych za bestialskie mordy na Polakach.

Do tej sprawy odniósł się w Gdańsku prof. Przemysław Czarnek. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera ogłosił, że w pełni popiera inicjatywę prezydenta Karola Nawrockiego.

Popieramy w całej rozciągłości pana prezydenta Karola Nawrockiego, który zlecił, aby 8 czerwca kapituła Orła Białego, najwyższego odznaczenia polskiego, zabrała Zełenskiemu Orła Białego

– powiedział.

Wezwanie ambasadora

Prof. Czarnek postuluje też wezwanie ukraińskiego ambasadora. Polityk Prawa i Sprawiedliwości wspomniał też o Donaldzie Tusku.

Wzywamy też władze państwa polskiego do tego, żeby wezwały natychmiast ukraińskiego ambasadora, żeby nie gadały głupot jak Tusk dzisiaj, że jak się będziemy zajmować przeszłością, to ktoś nam zabierze przyszłość. Nie ma sprawiedliwej przyszłości bez sprawiedliwej przeszłości. Nie damy sobą pomiatać

– mówił Przemysław Czarnek.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

