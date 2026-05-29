I prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński, w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” przedstawił bardzo prosty sposób, w jaki można byłoby zakończyć chaos w wymiarze sprawiedliwości jedną ustawą. Czy koalicja Donalda Tuska skorzysta z tej propozycji? W wymowny sposób do sprawy odniosła się była przewodnicząca KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka.
I prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” podpowiedział koalicji Donalda Tuska, jak w prosty sposób zakończyć raz na zawsze niebezpieczny proceder, polegający na podważaniu statusu jednych sędziów przez drugich.
Uważam, że gdyby oni się „dogadali” w fundamentalnej sprawie wymiaru sprawiedliwości, bez emocji, bez wzajemnych oskarżeń, to wystarczyłoby uchwalić krótką jednozdaniową wręcz ustawę, która potwierdzi ważność nominacji sędziowskich od 1990 r. do chwili obecnej i zakaże ich kwestionowania. To powinno zakończyć spór w sądownictwie w tym zakresie, dla dobra wymiaru sprawiedliwości, dla dobra Polski
— powiedział I prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński.
„Można się rozejść”
Na tę wypowiedź I prezesa SN uwagę zwróciła na platformie X Dagmara Pawełczyk-Woicka, była przewodnicząca KRS.
Terroryści pseudopraworządności powinni przeprosić. Można się rozejść
— podkreśliła Pawełczyk-Woicka.
