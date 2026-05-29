I prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński jasno określił, jakich pilnych zmian wymaga porządek prawny w Polsce. „Dariusz Barski jest nadal prawidłowo powołanym prokuratorem krajowym. Wyroki europejskich trybunałów nie mogą i nie stanowią źródła prawa, a nieuznawanie sędziów powołanych po 2018 r. trzeba załatwić jednozdaniową ustawą” - czytamy w wywiadzie I prezesa SN udzielonego gazecie „Rzeczpospolita”
Wyrok ws. „Bolka”
Zbigniew Kapiński rozpoczął swoją kadencję 27 maja. Nie wszyscy z jednakowym uznaniem przyjęli jego powołanie przez prezydenta Karola Nawrockiego. Prof. Sławomir Cenckiewicz, były szef BBN, krytykował tę kandydaturę, uznając, że sędzia Kapiński wchodził w skład sądu, który wydał w przeszłości niesprawiedliwy wyrok, nie uznając Lecha Wałęsy za tajnego współpracownika służb PRL.
W 2000 r. sąd orzekał na podstawie materiału, który miał przed sobą i który mógł ocenić w ramach obowiązującej procedury. Czym innym jest natomiast pytanie, czy ujawnione później dokumenty i fakty – nieznane sądowi w chwili orzekania – mogłyby mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia. W 2000 r. nie można było zakładać, że 16 lat później zostaną znalezione materiały, które rzucą na sprawę zupełnie inne światło. Chodzi o teczkę pracy i teczkę personalną byłego prezydenta Lecha Wałęsy
— wyjaśniał w wywiadzie dla „Rz”.
To orzeczenie zapadło w oparciu o wszystkie dostępne materiały, które zostały nam udostępnione przez rzecznika interesu publicznego i te, które udało się zgromadzić w toku procesu lustracyjnego. W oparciu o te materiały wydaliśmy wówczas orzeczenie odzwierciedlające treść materiału dowodowego. Obecny wówczas w toku przewodu sądowego w tej sprawie zastępca RIP nie wnosił, żeby uznać złożone przez prezydenta Lecha Wałęsy oświadczenie lustracyjne za niezgodne z prawem
— przypomniał.
Dodał, że „po znalezieniu dokumentów, ani po opublikowaniu książki prof. Cenckiewicza, nie złożono też wniosku o wznowienie postępowania”.
Prokurator krajowy - Dariusz Barski
I prezes SN był pytany, kto jest prokuratorem krajowym. Zbigniew Kapiński nie miał wątpliwości, wskazując na prawidłowo powołanego Dariusza Barskiego, a nie powołanego przez Donalda Tuska w marcu 2024 r. Dariusz Korneluk.
Prezes Kapiński podkreślił, że sposób pozbycia się prokuratora Barskiego z tej funkcji był „nie do pomyślenia”.
To jest jaskrawo instrumentalne wykorzystywanie prawa i to na tak żenującym poziomie. Tu wkroczyła polityka
— podkreślił I prezes SN.
„Wyroki trybunałów europejskich nie są źródłem prawa”
Zbigniew Kapiński mówił też roli wyroków europejskich trybunałów w polskim prawodawstwie.
Jako sędzia, prawnik, Polak i patriota mam obowiązek we właściwy sposób interpretować te wyroki. Wiem, jakie one mają znaczenie dla polskiego porządku prawnego. Wiem, jakie są źródła prawa zawarte w Konstytucji RP. Wiem też, że wyroki trybunałów europejskich nie są źródłem prawa
— wyjaśniał sędzia.
Jest też drugi istotny element. Uważam, że sędziowie, prawnicy powinni patrzeć podobnie, jak patrzą na to w innych krajach: w Niemczech, we Włoszech, Francji czy w Rumunii. Tam weryfikują, czy wydawane przez trybunały europejskie orzeczenia mają podstawę traktatową. To bardzo istotne. Nie możemy pozwolić na to, żeby ograniczana była nasza suwerenność. To jest po prostu dbanie o interesy własnego państwa, bo jeżeli sami o te interesy nie będziemy dbali jako obywatele, jako prawnicy, jako sędziowie, to kto o nasze interesy będzie dbał?
— pytał retorycznie Zbigniew Kapiński, nowy I prezes SN.
SC/rp.pl
