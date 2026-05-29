Nie milkną echa skandalicznej decyzji prezydenta Ukrainy o uhonorowaniu „bohaterów UPA”. Do sprawy odnieśli się prof. Stanisław Żerko i blogerka Kataryna.
Wołodymyr Zełenski podpisał dekret, który nadaje imię „Bohaterów UPA” jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Chodzi o Samodzielny Centrum Operacji Specjalnych „Północ”.
Decyzja prezydent Ukrainy wzbudziła wiele negatywnych reakcji w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki zwrócił się do kapituły Orderu Orła Białego o odebranie Zełenskiemu tego odznaczenia.
Sprawę komentują też użytkownicy portalu X. Wśród nich jest blogerka Kataryna.
Abstrahując od oczywistych względów merytorycznych skandalicznej decyzji Zelenskiego to właśnie zafundował piekło swoim rodakom przebywającym w Polsce. Ciekawe, co było warte ceny, jaką Ukraina zapłaci za ten niezrozumiały i nieludzki gest
– napisała.
Do jej wpisu odniósł się prof. Stanisław Żerko.
Przed chwilą przeczytałem, że być może to była celowa prowokacja, obliczona na gniewne reakcje w Polsce. Posłużyłoby to władzom ukraińskim zablokować nawet te ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej, które obecnie - na skalę minimalną z możliwych - obecnie się odbywają. Liczba maleńkich szkieletów jest za duża…
– czytamy w jego wpisie.
