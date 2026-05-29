Kierwiński się doigrał! Jest zawiadomienie do prokuratury

„Zgodnie z zapowiedzią – zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez Marcina Kierwińskiego i inne współdziałające z nim osoby zostało właśnie złożone do Prokuratury” - poinformował poseł PiS Paweł Jabłoński. Sprawa dotyczy wytoczonej sprawy gen. Radosławowi Jaworskiemu, który został również zawieszony w obowiązkach komendanta SOP.
Marcin Kierwiński jest jednym z najbardziej zaufanych ludzi Donalda Tuska od politycznej „brudnej roboty”. W ramach rekonstrukcji rządu objął stanowisko szefa MSWiA i od tego czasu ponownie znalazł się na medialnym świeczniku. Kierwiński zawiesił w styczniu komendanta SOP, generała Radosława Jaworskiego - w wyniku przeprowadzonej kontroli i wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. To wywołało niezadowolenie kadry dowódczej SOP, która skierowała do szefa MSWiA specjalne pismo.
Czytaj także
„Wstawić swojego nominata”
Do sprawy odniósł się poseł PiS Paweł Jabłoński. Polityk został pełnomocnikiem gen. Jaworskiego.
W trakcie posiedzenia komisji administracji spraw wewnętrznych było poświęcone sytuacji w Służbie Ochrony Państwa. Jest tam sytuacja absolutnie patologiczna w tym momencie, dlatego że rząd usiłuje, w mojej ocenie w sposób bezprawny, odwołać komendanta tej służby, wstawić swojego nominata. Do odwołania komendanta potrzebują zgody prezydenta. Więc wytoczyli komendantowi SOP, panu generałowi Jaworskiemu, postępowanie dyscyplinarne, absolutnie dente
— mówił wczoraj na antenie Polsat News.
Czytaj także
Procedura jest łamana. Na przykład wyznacza się terminy tak, żeby pan generał nie mógł odebrać wezwań do zapoznania się z aktami. Są naruszone jego podstawowe prawa
— dodawał.
Skieruję do Prokuratury zawiadomienie o przekroczeniu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków przez Marcina Kierwińskiego oraz osoby działające na jego polecenie
— zapowiadał poseł.
„Złożone do Prokuratury”
Na efekty nie trzeba było długo czekać. Jabłoński poinformował, że do prokuratury wpłynęło zawiadomienie.
Zgodnie z zapowiedzią – zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez Marcina Kierwińskiego i inne współdziałające z nim osoby zostało właśnie złożone do Prokuratury
— poinformował na portalu X.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761455-kierwinski-sie-doigral-jest-zawiadomienie-do-prokuratury
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.