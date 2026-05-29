Co ukrywa rząd w sprawie KSeF? "Tajemnica państwowa"

Andrzej Domański / autor: Fratria
W związku z narastającymi obawami dotyczącymi bezpieczeństwa danych w Krajowym Systemie e‑Faktur (KSeF) senator Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Bierecki podjął interwencję, kierując serię kilkunastu szczegółowych pytań. Jak podkreślał polityk, chodzi o kwestie kluczowe dla ochrony danych milionów polskich przedsiębiorców. Tymczasem Ministerstwo Finansów odmówiło udzielenia pełnych informacji, zasłaniając się tajemnicą państwową.

Senator Grzegorz Bierecki 16 marca 2026 r. skierował oficjalne oświadczenie do:

● Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy‑Błońskiej,

● Ministra Finansów i Gospodarki Andrzeja Domańskiego.

W piśmie domagał się pełnej transparentności oraz wyjaśnień dotyczących funkcjonowania systemu KSeF.

Kluczowe pytania senatora Biereckiego!

Do pytań senatora Biereckiego dotarł portal wPolsce24. Dotyczyły one m.in.:

● Jakie podmioty uczestniczą w przetwarzaniu danych KSeF, gdzie znajdują się ich siedziby oraz infrastruktura techniczna?

● Kto jest ich właścicielem i ostatecznym beneficjentem?

● Jaki jest roczny koszt świadczonych usług oraz na jaki okres zawarto umowy?

● Czy system uzyskał pozytywną opinię Komitetu do spraw Cyfryzacji?

Szczególną uwagę senator Bierecki zwrócił na udział międzynarodowych korporacji technologicznych. Stąd jedno z najważniejszych pytań:

Jaką rolę w przetwarzaniu danych polskich podatników odgrywa globalna firma Imperva Thales?

Ministerstwo Finansów unika odpowiedzi!

Resort finansów odmówił udzielenia pełnych informacji, powołując się na tajemnicę państwową. W odpowiedzi senator poprosił więc, by wszystkie wyjaśnienia przekazać w trybie niejawnym, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.

Jak poinformował portal wPolsce24, jego prośba została zignorowana, a ministerstwo udzieliło odpowiedzi w trybie jawnym, ograniczając się do ogólników:

(…) informacje dotyczące systemów stanowiących kluczowe elementy infrastruktury IT administracji publicznej oraz szczegóły współpracy z dostawcami nie są publicznie ujawniane. Detale operacyjne pozostają objęte ograniczeniami informacyjnymi ze względów bezpieczeństwa

— podał serwis, cytując odpowiedź ministerstwa z końca maja 2026 roku, która została podpisana z upoważnienia ministra przez Podsekretarza Stanu Zbigniewa Stawickiego.

Co to oznacza w praktyce dla Polaków?

W praktyce taki sposób działania państwa prowadzi do sytuacji, w której:

● Polacy nie wiedzą, kto ma dostęp do ich faktur,

● nie wiadomo, gdzie znajduje się infrastruktura systemu,

● brakuje informacji o tym, kto zarabia na obsłudze KSeF.

Na chwilę obecną obywatele są pozbawieni wiedzy o kluczowych elementach funkcjonowania systemu, który przetwarza ich dane finansowe i biznesowe.

portal wPolsce24/tt

