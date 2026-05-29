Co ukrywa rząd w sprawie KSeF? "Tajemnica państwowa"

W związku z narastającymi obawami dotyczącymi bezpieczeństwa danych w Krajowym Systemie e‑Faktur (KSeF) senator Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Bierecki podjął interwencję, kierując serię kilkunastu szczegółowych pytań. Jak podkreślał polityk, chodzi o kwestie kluczowe dla ochrony danych milionów polskich przedsiębiorców. Tymczasem Ministerstwo Finansów odmówiło udzielenia pełnych informacji, zasłaniając się tajemnicą państwową.
Senator Grzegorz Bierecki 16 marca 2026 r. skierował oficjalne oświadczenie do:
● Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy‑Błońskiej,
● Ministra Finansów i Gospodarki Andrzeja Domańskiego.
W piśmie domagał się pełnej transparentności oraz wyjaśnień dotyczących funkcjonowania systemu KSeF.
Kluczowe pytania senatora Biereckiego!
Do pytań senatora Biereckiego dotarł portal wPolsce24. Dotyczyły one m.in.:
● Jakie podmioty uczestniczą w przetwarzaniu danych KSeF, gdzie znajdują się ich siedziby oraz infrastruktura techniczna?
● Kto jest ich właścicielem i ostatecznym beneficjentem?
● Jaki jest roczny koszt świadczonych usług oraz na jaki okres zawarto umowy?
● Czy system uzyskał pozytywną opinię Komitetu do spraw Cyfryzacji?
Szczególną uwagę senator Bierecki zwrócił na udział międzynarodowych korporacji technologicznych. Stąd jedno z najważniejszych pytań:
Jaką rolę w przetwarzaniu danych polskich podatników odgrywa globalna firma Imperva Thales?
Ministerstwo Finansów unika odpowiedzi!
Resort finansów odmówił udzielenia pełnych informacji, powołując się na tajemnicę państwową. W odpowiedzi senator poprosił więc, by wszystkie wyjaśnienia przekazać w trybie niejawnym, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.
Jak poinformował portal wPolsce24, jego prośba została zignorowana, a ministerstwo udzieliło odpowiedzi w trybie jawnym, ograniczając się do ogólników:
(…) informacje dotyczące systemów stanowiących kluczowe elementy infrastruktury IT administracji publicznej oraz szczegóły współpracy z dostawcami nie są publicznie ujawniane. Detale operacyjne pozostają objęte ograniczeniami informacyjnymi ze względów bezpieczeństwa
— podał serwis, cytując odpowiedź ministerstwa z końca maja 2026 roku, która została podpisana z upoważnienia ministra przez Podsekretarza Stanu Zbigniewa Stawickiego.
Co to oznacza w praktyce dla Polaków?
W praktyce taki sposób działania państwa prowadzi do sytuacji, w której:
● Polacy nie wiedzą, kto ma dostęp do ich faktur,
● nie wiadomo, gdzie znajduje się infrastruktura systemu,
● brakuje informacji o tym, kto zarabia na obsłudze KSeF.
Na chwilę obecną obywatele są pozbawieni wiedzy o kluczowych elementach funkcjonowania systemu, który przetwarza ich dane finansowe i biznesowe.
portal wPolsce24/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761449-co-ukrywa-rzad-w-sprawie-ksef-tajemnica-panstwowa
