Kierwiński w panice. Minister Tuska przyciśnięty przez wPolsce24

Donald Tusk, Marcin Kierwiński i Komendant Główny PSP nadbryg. Wojciech Kruczek podczas konferencji prasowej w miejscowości Międzyleś nt. akcji gaszenia pożaru lasu pod Warszawą / autor: PAP/Przemysław Piątkowski
Na komisji bardzo jasno powiedziałem, że procedury, które są w SOP zadziałały w sposób właściwy. To jest wszystko, co mam do powiedzenia w tej sprawie” - odpowiedział szef MWSiA Marcin Kierwiński na pytanie Telewizji wPolsce24. Sprawa dotyczy reportażu Samuela Pereiry, który ujawnił, że w otoczeniu prezydenta Karola Nawrockiego znajdował się niebezpieczny funkcjonariusz SOP! „To nieprawda” - skwitował wypowiedź Kierwińskiego Pereira.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński woli obwiniać Samuela Pereirę i oskarżać go o kłamstwo, niż zmierzyć się z brutalną prawdą. Chodzi o reportaż wyemitowany na antenie Telewizji wPolsce24 pt. „Zbrodnia i zaniedbanie”, w którym ujawniono nowe informacje ws. zabójstwa dokonanego przez funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa w Ustce.

Prezydent: Kierwiski do dymisji

O sprawę Kierwińskiego został zapytany prezydent RP Karol Nawrocki.

„Marcin Kierwiński powinien podać się do dymisji po nieprawidłowościach, które m.in. ujawnił reportaż Tv wPolsce24 „Zbrodnia i Zaniechanie”? Czy pan się czuje bezpiecznie?” - dopytała Dominika Celińska, dziennikarka Telewizji wPolsce24.

Czuję się bezpiecznie, ponieważ są przy mnie funkcjonariusze, z którymi współpracuję od ośmiu miesięcy. Znam konkretnych funkcjonariuszy, którzy są przy mnie. Musimy też mieć świadomość, przyglądając się z poziomu państwa, że  każdym normalnym państwie, po tym, co wydarzyło się w ostatnich dniach, tygodniach, miesiącach, minister sprawiedliwości, spraw wewnętrznych podaliby się do dymisji. Tego wymaga pewna etyka pracy w polityce. Jeśli 20-lenti „batmanik” potrafi zdestabilizować działanie państwa polskiego na cały tydzień, w momencie, gdy poważne zagrożenia są za naszą wschodnią granicą, to cała opinia publiczna oczekuje, ze tacy politycy poddadzą się społecznej weryfikacji

— powiedział prezydent.

Procedury „w SOP zadziałały w sposób właściwy”

Najważniejsze pytanie, była ta komisja lekarska czy nie?” - zapytał Kierwińskiego redaktor Maciej Zemła z Telewizji wPolsce24.

Nie jest standardem dziennikarskim nakręcić materiał bez możliwości ustosunkowania się jakiejkolwiek ze strony do tego materiału. Na komisji bardzo jasno powiedziałem, że procedury, które są w SOP zadziałały w sposób właściwy. To jest wszystko, co mam do powiedzenia w tej sprawie

— odpowiedział szef MSWiA.

Do sprawy odniósł się Samuel Pereira z Tv wPolsce24 - twórca reportażu „Zbrodnia i zaniedbanie”.

Zamiast odpowiedzieć Maciejowi Zemle z Tv Wpolsce24 na pyt. o komisję lekarską (przed którą powinien stanąć Piotr K. z SOP) minister Kierwiński mówi , że ws. mordercy z Ustki „procedury zadziałały”. To nieprawda. Gdyby zadziałały, to Piotr K. nie znalazłby się 11.11 w otoczeniu prezydenta i jego rodziny. Nie zamordowałby w styczniu swojej córki

— skomentował na portalu X.

xyz/Telewizja wPolsce24

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

