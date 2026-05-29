XVI Kongres Polska Wielki Projekt „Tożsamość” już w ten weekend! SPRAWDŹ program wydarzenia

Już w ten weekend (30-31 maja) w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II w Warszawie odbędzie się XVI Kongres Polska Wielki Projekt „Tożsamość” pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Karola Nawrockiego.

Podczas Kongresu nastąpi uroczyste wręczenie Honorowej Nagrody im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz Medalu “Odwaga i Wiarygodność”.

Wydarzenie gromadzi czołowych intelektualistów, polityków i liderów opinii oraz społeczników z regionów Polski, którzy przez dwa dni będą dyskutować nad najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed Polską i Europą.

Program XVI Kongresu Polska Wielki Projekt: Tożsamość

SOBOTA 30.05.2026 r.

9:00 – Otwarcie rejestracji

10:00 – Oficjalne otwarcie XVI Kongresu Polska Wielki Projekt: Tożsamość

10:30-11:30 – Młode pokolenie w UE: kryzys sensu czy początek odrodzenia?

● Julia Bednarska-Leśniak, przewodnicząca Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

● Kacper Moroz, radny i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Słupsk

● Szymon Stachowiak, prezes zarządu Stowarzyszenia NowaPL, doradca Prezydenta RP

Moderator: dr Paulina Michalska, kulturoznawca, fizyk medyczny, dziennikarka Polskiego Forum Rodziców

11:30-12:30 – Strategia bezpieczeństwa. Czy Unia Europejska i Polska są gotowe na wojnę?

● Krzysztof Bosak, Wicemarszałek Sejmu, prezes Ruchu Narodowego, lider Konfederacji

● Leon Komornicki, generał dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku

● Maciej Wąsik, europoseł Prawa i Sprawiedliwości

Moderator: Antoni Opaliński, dziennikarz kanału YouTube „Otwarta Konserwa”, historyk

12:30-13:30 – Przerwa obiadowa

13:30-14:30 – Sojusze w czasach niepewności. USA, Unia Europejska, Polska

● prof. Tomasz Grzegorz Grosse, prof. UW, politolog, socjolog, historyk

● dr Michał Kuź, doktor nauk politycznych, ekspert ds. stosunków międzynarodowych, Uczelnia Łazarskiego

● dr Krzysztof Zielke, doktor politologii, doradca, analityk

Moderator: prof. Zdzisław Krasnodębski, socjolog, filozof społeczny

14:30-15:45 – Polska w G20 – strategia gospodarczej wielkości na świecie i w UE. Czy Polska może stać się trwałym członkiem globalnej ligi największych gospodarek?

● Waldemar Buda, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, b. minister Rozwoju i Technologii

● Paweł Gruza, menadżer, b. podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, doradca Prezydenta RP

● Adam Młodkowski, b. członek zarządu ds. finansów (CFO) w GPW S.A.

● prof. Witold Wiliński, prof. SGH, CEO w GPW Tech S.A.

Moderator: dr Marek Dietl, doktor nauk ekonomicznych, doradca Prezydenta RP

15:45-16:15 – Przerwa kawowa

16:15-17:15 – Czy Polska może być motorem naprawy Unii Europejskiej? Odpowiedź na projekty centralizacji

● dr Jarosław Lindenberg, filozof, dyplomata, Członek Rady Konsultacyjnej Ordo Iuris

● Aleksandra Rybińska, dziennikarka Tygodnika Sieci i portalu wPolityce.pl

● Anna Zalewska, posłanka do Parlamentu Europejskiego IX i X kadencji, minister Edukacji Narodowej w latach 2015-2019

Moderator: Olivier Bault, dyrektor centrum komunikacji, Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

17:15-18:15 – Wręczenie Medalu Odwaga i Wiarygodność

Laudacja: Robert Kostro, historyk, dziennikarz, publicysta i polityk

NIEDZIELA 31.05.2026 r.

10:00 – Otwarcie rejestracji

11:00-12:00 – Budowanie odporności polskiej szkoły

● Jolanta Dobrzyńska, ekspert oświatowy, nauczycielka, Członek Rady do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania w l. 2015-2020

● Elżbieta Lachman, członek zarządu Fundacji Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, redaktor naczelna Polskiego Forum Rodziców

● Waldemar Zbytek, przewodniczący Krajowego Centrum Edukacji Ekonomicznej

Moderator: prof. Michał Łuczewski, socjolog, psycholog, metodolog, menedżer kultury, wiceprezes zarządu Fundacji Polska Wielki Projekt

12:00-13:00 – Po liberalizmie. Spór o państwo prawa w Polsce i Unii Europejskiej

● dr Tobiasz Bocheński, europoseł, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości

● prof. Ryszard Legutko, filozof, publicysta, autor

● prof. Zbigniew Stawrowski, filozof polityki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Moderator: Bronisław Wildstein, pisarz, eseista, publicysta

13:00-14:00 – Przerwa obiadowa

14:00-15:00 – Kobiety konserwatywne w UE. Dialog międzypokoleniowy

● Marlena Maląg, europosłanka, b. minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, b. minister Rozwoju i Technologii

● Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, pisarka, prawniczka, psycholog, prezes Fundacji Grupa Proelio

● Alicja Król, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej, członek Rady Młodzieży przy Prezydencie RP

Moderator: Marta Piasecka, dziennikarka Telewizji wPolsce24

15:00-16:30 – Tożsamość polskiej i europejskiej prawicy w UE XXI wieku. Goście specjalni z La Bourse Tocqueville & Institut de Formation Politique

Gość specjalny: Alexandre Pesey, założyciel Institut de Formation Politique &

● Tocqueville Fellowship, członek zarządu École Supérieure de Journalisme de Paris

Gość specjalny: Kate Pesey, dyrektor wykonawcza, Tocqueville Fellowship

Gość specjalny: Brice Hamard, dyrektor ds. programów europejskich, Tocqueville Fellowship

● Olivier Bault, dyrektor centrum komunikacji, Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

● dr Patryk Jaki, europoseł, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, współprzewodniczący EKR

● Kacper Kita, publicysta, analityk, portal Nowy Ład

Moderator: prof. Zdzisław Krasnodębski, socjolog, filozof społeczny

16:30-17:00 – Przerwa kawowa

17:00-18:00 – Wręczenie Nagrody im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Laudacja: dr Antoni Libera, pisarz, tłumacz, reżyser teatralny, krytyk literacki

