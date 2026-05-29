Już w ten weekend (30-31 maja) w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II w Warszawie odbędzie się XVI Kongres Polska Wielki Projekt „Tożsamość” pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Karola Nawrockiego.
Podczas Kongresu nastąpi uroczyste wręczenie Honorowej Nagrody im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz Medalu “Odwaga i Wiarygodność”.
Wydarzenie gromadzi czołowych intelektualistów, polityków i liderów opinii oraz społeczników z regionów Polski, którzy przez dwa dni będą dyskutować nad najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed Polską i Europą.
Program XVI Kongresu Polska Wielki Projekt: Tożsamość
SOBOTA 30.05.2026 r.
9:00 – Otwarcie rejestracji
10:00 – Oficjalne otwarcie XVI Kongresu Polska Wielki Projekt: Tożsamość
10:30-11:30 – Młode pokolenie w UE: kryzys sensu czy początek odrodzenia?
● Julia Bednarska-Leśniak, przewodnicząca Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
● Kacper Moroz, radny i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Słupsk
● Szymon Stachowiak, prezes zarządu Stowarzyszenia NowaPL, doradca Prezydenta RP
● Moderator: dr Paulina Michalska, kulturoznawca, fizyk medyczny, dziennikarka Polskiego Forum Rodziców
11:30-12:30 – Strategia bezpieczeństwa. Czy Unia Europejska i Polska są gotowe na wojnę?
● Krzysztof Bosak, Wicemarszałek Sejmu, prezes Ruchu Narodowego, lider Konfederacji
● Leon Komornicki, generał dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku
● Maciej Wąsik, europoseł Prawa i Sprawiedliwości
● Moderator: Antoni Opaliński, dziennikarz kanału YouTube „Otwarta Konserwa”, historyk
12:30-13:30 – Przerwa obiadowa
13:30-14:30 – Sojusze w czasach niepewności. USA, Unia Europejska, Polska
● prof. Tomasz Grzegorz Grosse, prof. UW, politolog, socjolog, historyk
● dr Michał Kuź, doktor nauk politycznych, ekspert ds. stosunków międzynarodowych, Uczelnia Łazarskiego
● dr Krzysztof Zielke, doktor politologii, doradca, analityk
● Moderator: prof. Zdzisław Krasnodębski, socjolog, filozof społeczny
14:30-15:45 – Polska w G20 – strategia gospodarczej wielkości na świecie i w UE. Czy Polska może stać się trwałym członkiem globalnej ligi największych gospodarek?
● Waldemar Buda, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, b. minister Rozwoju i Technologii
● Paweł Gruza, menadżer, b. podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, doradca Prezydenta RP
● Adam Młodkowski, b. członek zarządu ds. finansów (CFO) w GPW S.A.
● prof. Witold Wiliński, prof. SGH, CEO w GPW Tech S.A.
● Moderator: dr Marek Dietl, doktor nauk ekonomicznych, doradca Prezydenta RP
15:45-16:15 – Przerwa kawowa
16:15-17:15 – Czy Polska może być motorem naprawy Unii Europejskiej? Odpowiedź na projekty centralizacji
● dr Jarosław Lindenberg, filozof, dyplomata, Członek Rady Konsultacyjnej Ordo Iuris
● Aleksandra Rybińska, dziennikarka Tygodnika Sieci i portalu wPolityce.pl
● Anna Zalewska, posłanka do Parlamentu Europejskiego IX i X kadencji, minister Edukacji Narodowej w latach 2015-2019
● Moderator: Olivier Bault, dyrektor centrum komunikacji, Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
17:15-18:15 – Wręczenie Medalu Odwaga i Wiarygodność
● Laudacja: Robert Kostro, historyk, dziennikarz, publicysta i polityk
NIEDZIELA 31.05.2026 r.
10:00 – Otwarcie rejestracji
11:00-12:00 – Budowanie odporności polskiej szkoły
● Jolanta Dobrzyńska, ekspert oświatowy, nauczycielka, Członek Rady do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania w l. 2015-2020
● Elżbieta Lachman, członek zarządu Fundacji Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, redaktor naczelna Polskiego Forum Rodziców
● Waldemar Zbytek, przewodniczący Krajowego Centrum Edukacji Ekonomicznej
● Moderator: prof. Michał Łuczewski, socjolog, psycholog, metodolog, menedżer kultury, wiceprezes zarządu Fundacji Polska Wielki Projekt
12:00-13:00 – Po liberalizmie. Spór o państwo prawa w Polsce i Unii Europejskiej
● dr Tobiasz Bocheński, europoseł, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości
● prof. Ryszard Legutko, filozof, publicysta, autor
● prof. Zbigniew Stawrowski, filozof polityki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
● Moderator: Bronisław Wildstein, pisarz, eseista, publicysta
13:00-14:00 – Przerwa obiadowa
14:00-15:00 – Kobiety konserwatywne w UE. Dialog międzypokoleniowy
● Marlena Maląg, europosłanka, b. minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, b. minister Rozwoju i Technologii
● Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, pisarka, prawniczka, psycholog, prezes Fundacji Grupa Proelio
● Alicja Król, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej, członek Rady Młodzieży przy Prezydencie RP
● Moderator: Marta Piasecka, dziennikarka Telewizji wPolsce24
15:00-16:30 – Tożsamość polskiej i europejskiej prawicy w UE XXI wieku. Goście specjalni z La Bourse Tocqueville & Institut de Formation Politique
● Gość specjalny: Alexandre Pesey, założyciel Institut de Formation Politique &
● Tocqueville Fellowship, członek zarządu École Supérieure de Journalisme de Paris
● Gość specjalny: Kate Pesey, dyrektor wykonawcza, Tocqueville Fellowship
● Gość specjalny: Brice Hamard, dyrektor ds. programów europejskich, Tocqueville Fellowship
● Olivier Bault, dyrektor centrum komunikacji, Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
● dr Patryk Jaki, europoseł, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, współprzewodniczący EKR
● Kacper Kita, publicysta, analityk, portal Nowy Ład
● Moderator: prof. Zdzisław Krasnodębski, socjolog, filozof społeczny
16:30-17:00 – Przerwa kawowa
17:00-18:00 – Wręczenie Nagrody im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
Laudacja: dr Antoni Libera, pisarz, tłumacz, reżyser teatralny, krytyk literacki
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761443-xvi-kongres-polska-wielki-projekt-tozsamosc-juz-w-ten-weekend
