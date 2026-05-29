Internet w ekstazie. Ponad 97 proc. popiera pomysł Nawrockiego!

Prezydent Karol Nawrocki chce, żeby odebrać Wołodymirowi Zełenskiemu order Orła Białego. Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Res Futura Data House, ponad 97 proc. komentarzy w mediach społecznościowych wyraża aprobatę dla decyzji głowy państwa.
8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły orderu Orła białego, zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Oczywiście to nie jest decyzja prezydenta. Ostateczna decyzja jest prezydenta, ale mówiąc o pewnych mechanizmach, musi odbyć się kapituła. Jestem oburzony
— powiedział prezydent Karol Nawrocki, odnosząc się do haniebnej sytuacji na Ukrainie, gdzie tamtejszy prezydent uhonorował zbrodniczą UPA. Formacja ta stała się patronem tamtejszych „specjalsów”.
Czytaj także
Deklaracja prezydenta Nawrockiego wywołała szeroką dyskusję w Internecie.
Murem za propozycją Nawrockiego
Res Futura Data House zbadało komentarze po stanowisku prezydenta Nawrockiego ws. odebrania orderu Zełenskiemu. Jak wynika z analizy, aż 97,4 proc. było pozytywnych. Jedynie 2,6 proc. odniosło się krytycznie do stanowiska polskiej głowy państwa.
Co ciekawe, 57 proc. komentarzy wskazuje, że po działaniach Zełenskiego „Polska powinna wstrzymać pomoc wojskową i finansową dla Ukrainy”.
Czytaj także
xyz/Res Futura Data House/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761441-internet-w-ekstazie-ponad-97-proc-popiera-pomysl-nawrockiego
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.