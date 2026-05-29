Szokujące! Czarzasty chwali służby za nalot u mamy prezydenta

„Stoję po stronie polskich strażaków i policjantów. Uważam, że zadziałali zgodnie z procedurami. Uważam, że dobrze, że weszli i sprawdzili. […] Uważam, że straż zrobiła w porządku” - tak marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty skomentował siłowe wtargnięcie do mieszkania w Gdańsku, należącego do matki prezydenta Karola Nawrockiego.
Służby, po fałszywym alarmie, siłowo wtargnęły do mieszkania w Gdańsku, należącego do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Państwowa Straż Pożarna podała, że w sobotę, 23 maja, o godz. 19.30 wpłynęły dwa zgłoszenia.
Pierwsze „wskazujące na możliwość wystąpienia pożaru w mieszkaniu oraz zagrożenia życia osób znajdujących się wewnątrz”, drugie dotyczyło nagłego zatrzymania krążenia. Mimo że na miejscu nie stwierdzono żadnego pożaru, drzwi wyważono i wtargnięto do mieszkania.
„Straż zrobiła w porządku”
Do serii fałszywych alarmów nawiązał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w rozmowie z Joanną Miziołek w „DGP”.
Mogę powiedzieć tylko jedną rzecz w stosunku do pana Kierwińskiego. Jego postępowanie w stosunku do takich sytuacji, jaka się zdarzyła w mieszkaniu mamy pana prezydenta, to uważam, że zrobili wszystko sprawnie
— stwierdził.
Stoję po stronie polskich strażaków i policjantów. Uważam, że zadziałali zgodnie z procedurami. Uważam, że dobrze, że weszli i sprawdzili. Proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby to, co było napisane w tych SMS-ach, byłoby prawdziwe. Jakby była taka sytuacja, że by ktoś tam umarł z jakiegoś powodu, to by ta sprawa była elementem paliwa politycznego przez dwa lata albo przez trzy lata. Uważam, że straż zrobiła w porządku
— powiedział Włodzimierz Czarzasty.
Czytaj także
X/„Dziennik Gazeta Prawna”/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761440-szokujace-czarzasty-chwali-sluzby-za-nalot-u-mamy-prezydenta
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.