Bezczelność ukraińskiego polityka. Drwi z naszego prezydenta! W tle inicjatywa odebrania orderu Orła Białego Zełenskiemu

  Polityka
  • opublikowano:
Andrij Sadowy znany jest z sympatii wobec tradycji UPA / autor: Facebook.com/andriy.sadovyi
Mer Lwowa Andrzej Sadowy zdaje się nie rozumieć reakcji polskiego prezydenta na skandaliczną decyzję Wołodymyra Zełenskiego. Kilka dni temu prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imię „Bohaterów UPA”. Karol Nawrocki przyznał, że jest oburzony i zapowiedział konkretne działania wobec Zełenskiego. Sadowy stwierdził, że „każde państwo ma swoich bohaterów” i drwiąco pytał, jak niby nasz prezydent „zabierze” order ukraińskiemu przywódcy

Prezydent Nawrocki: Jestem oburzony

8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły orderu Orła białego, zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Oczywiście to nie jest decyzja prezydenta. Ostateczna decyzja jest prezydenta, ale mówiąc o pewnych mechanizmach, musi odbyć się kapituła. Jestem oburzony

— zaznaczył prezydent Karol Nawrocki. Była to reakcja na szczególnie drażliwą sprawę dla Polski. Prezydent Zełenski postanowił nadać jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imię „Bohaterów UPA”. Tej samej organizacji, która dokonywała rzezi na polskich obywatelach na Wołyniu w czasie II wojny światowej.

Sadowy: Każde państwo ma swoich bohaterów

Zapowiedzi polskiego prezydenta zdawał się nie rozumieć mer Lwowa, Andrzej Sadowy, który wypowiadał się dla Polsat News.

Jak zaznaczył:

Każde państwo ma swoich bohaterów.

Mera Lwowa zajęła szczególnie techniczna strona odbioru najważniejszego polskiego odznaczenia prezydentowi Ukrainy.

Ciężko mi sobie wyobrazić, jak prezydent Nawrocki przyjedzie do Urainy, do Kijowa i będzie zabierać tę nagrodę ukraińskim wojskowym

— zastanawiał się Sadowy.

Stały argument Ukrainy

Na uwagę prowadzącej rozmowę, że podobna procedura nie polega na fizycznemu odbieraniu orderu, Andrzej Sadowy zmienił temat i wrócił do najczęściej powtarzanego argumentu w konfliktowych sytuacjach.

Jestem przekonany, że ta debata, która teraz się zaczyna będzie bardzo korzystna dla Rosji i Rosja będzie to wykorzystywać

— mówił ukraiński polityk.

My musimy mieć zrozumienie, w jakich czasach żyjemy. Że Ukraina walczy za naszą i waszą wolność. I każde państwo ma swoich bohaterów —

— stwierdził.

Wszczęcie procedury

W związku z decyzją prezydenta Ukrainy, Pana Wołodymyra Zełenskiego, o nadaniu Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych ‘Północ’ imienia ‘Bohaterów UPA’, zwracam się do Prezydenta RP z oficjalnym apelem o wszczęcie procedury pozbawienia prezydenta Ukrainy Orderu Orła Białego - najwyższego odznaczenia państwowego RP

— poinformował z kolei szef KP Konfederacji, Grzegorz Płaczek, na portalu X. Polityk dołączył do wpisu dokument, jaki trafił do prezydenta Karola Nawrockiego.

SC/Polsat News/X

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

