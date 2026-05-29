Mer Lwowa Andrzej Sadowy zdaje się nie rozumieć reakcji polskiego prezydenta na skandaliczną decyzję Wołodymyra Zełenskiego. Kilka dni temu prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imię „Bohaterów UPA”. Karol Nawrocki przyznał, że jest oburzony i zapowiedział konkretne działania wobec Zełenskiego. Sadowy stwierdził, że „każde państwo ma swoich bohaterów” i drwiąco pytał, jak niby nasz prezydent „zabierze” order ukraińskiemu przywódcy
Prezydent Nawrocki: Jestem oburzony
8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły orderu Orła białego, zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Oczywiście to nie jest decyzja prezydenta. Ostateczna decyzja jest prezydenta, ale mówiąc o pewnych mechanizmach, musi odbyć się kapituła. Jestem oburzony
— zaznaczył prezydent Karol Nawrocki. Była to reakcja na szczególnie drażliwą sprawę dla Polski. Prezydent Zełenski postanowił nadać jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imię „Bohaterów UPA”. Tej samej organizacji, która dokonywała rzezi na polskich obywatelach na Wołyniu w czasie II wojny światowej.
Sadowy: Każde państwo ma swoich bohaterów
Zapowiedzi polskiego prezydenta zdawał się nie rozumieć mer Lwowa, Andrzej Sadowy, który wypowiadał się dla Polsat News.
Jak zaznaczył:
Każde państwo ma swoich bohaterów.
Mera Lwowa zajęła szczególnie techniczna strona odbioru najważniejszego polskiego odznaczenia prezydentowi Ukrainy.
Ciężko mi sobie wyobrazić, jak prezydent Nawrocki przyjedzie do Urainy, do Kijowa i będzie zabierać tę nagrodę ukraińskim wojskowym
— zastanawiał się Sadowy.
Stały argument Ukrainy
Na uwagę prowadzącej rozmowę, że podobna procedura nie polega na fizycznemu odbieraniu orderu, Andrzej Sadowy zmienił temat i wrócił do najczęściej powtarzanego argumentu w konfliktowych sytuacjach.
Jestem przekonany, że ta debata, która teraz się zaczyna będzie bardzo korzystna dla Rosji i Rosja będzie to wykorzystywać
— mówił ukraiński polityk.
My musimy mieć zrozumienie, w jakich czasach żyjemy. Że Ukraina walczy za naszą i waszą wolność. I każde państwo ma swoich bohaterów —
— stwierdził.
Wszczęcie procedury
W związku z decyzją prezydenta Ukrainy, Pana Wołodymyra Zełenskiego, o nadaniu Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych ‘Północ’ imienia ‘Bohaterów UPA’, zwracam się do Prezydenta RP z oficjalnym apelem o wszczęcie procedury pozbawienia prezydenta Ukrainy Orderu Orła Białego - najwyższego odznaczenia państwowego RP
— poinformował z kolei szef KP Konfederacji, Grzegorz Płaczek, na portalu X. Polityk dołączył do wpisu dokument, jaki trafił do prezydenta Karola Nawrockiego.
SC/Polsat News/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761439-bezczelnosc-ukrainskiego-polityka-drwi-z-naszego-prezydenta
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.