Prezydent po materiale wPolsce24: Kierwiński do dymisji!

„Po tym, co wydarzyło się w ostatnich dniach, tygodniach, miesiącach, minister sprawiedliwości, spraw wewnętrznych podaliby się do dymisji. Tego wymaga pewna etyka pracy w polityce. Jeśli 20-lenti „batmanik” potrafi zdestabilizować działanie państwa polskiego na cały tydzień, w momencie, gdy poważne zagrożenia są za naszą wschodnią granicą, to cała opinia publiczna oczekuje, ze tacy politycy poddadzą się społecznej weryfikacji” - powiedział prezydent Karola Nawrocki, odnosząc się do pytania telewizji wPolsce24: „Czy Marcin Kierwiński powinien podać się do dymisji?”.
Szef MSWiA Marcin Kierwiński woli obwiniać Samuela Pereirę i oskarżać go o kłamstwo, niż zmierzyć się z brutalną prawdą. Chodzi o reportaż wyemitowany na antenie Telewizji wPolsce24 pt. „Zbrodnia i zaniedbanie”, w którym ujawniono nowe informacje ws. zabójstwa dokonanego przez funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa w Ustce.
26 stycznia 2026 r. Piotr K., 44-letni funkcjonariusz SOP podczas urlopu w Ustce zaatakował swoją rodzinę nożem. Zginęła wówczas 4-letnia córka mężczyzny, a kilku członków rodziny zostało rannych. Jak ujawnił w reportażu „Zbrodnia i zaniechanie” dziennikarz Telewizji wPolsce24 Samuel Pereira, w sprawie K. pod koniec października 2025 r. sporządzono notatkę, z której wynika, że jego zachowanie może zdradzać objawy np. choroby psychicznej. Mimo to jeszcze 11 listopada ochraniał najważniejsze osoby w państwie.
Czy minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński straci swoje stanowisko w związku ze sprawą funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa oskarżonego o zabójstwo swojego 4-letniego dziecka?
„Kłamie pan cały czas”
Pokazujemy, jak wyglądała konfrontacja dziennikarza Samuela Pereiry z ministrem Marcinem Kiewińskim.
Panie ministrze
— zaczął Samuel Pereira.
Nie będę z panem rozmawiał
— skwitował Marcin Kierwiński.
Panie ministrze, pan zarzucił […] Dlaczego nie zwołano komisji lekarskiej ws. Piotra K.?
— zapytał dziennikarz.
Wie pan co? Kłamie pan cały czas
— stwierdził szef MSWiA.
Dlaczego pan ucieka w tym momencie?
— dopytywał Samuel Pereira.
Nie, ja nie odpowiadam i nie będę z panem rozmawiał, bo jest pan kłamcą
— ocenił Marcin Kierwiński.
„Podaliby się do dymisji”
O sprawę Kierwińskiego został zapytany prezydent RP Karol Nawrocki.
„Marcin Kierwiński powinien podać się do dymisji po nieprawidłowościach, które m.in. ujawnił reportaż Tv wPolsce24 „Zbrodnia i Zaniechanie”? Czy pan się czuje bezpiecznie?” - dopytała Dominika Celińska, dziennikarka Telewizji wPolsce24.
Czuję się bezpiecznie, ponieważ są przy mnie funkcjonariusze, z którymi współpracuję od ośmiu miesięcy. Znam konkretnych funkcjonariuszy, którzy są przy mnie. Musimy też mieć świadomość, przyglądając się z poziomu państwa, że każdym normalnym państwie, po tym, co wydarzyło się w ostatnich dniach, tygodniach, miesiącach, minister sprawiedliwości, spraw wewnętrznych podaliby się do dymisji. Tego wymaga pewna etyka pracy w polityce. Jeśli 20-lenti „batmanik” potrafi zdestabilizować działanie państwa polskiego na cały tydzień, w momencie, gdy poważne zagrożenia są za naszą wschodnią granicą, to cała opinia publiczna oczekuje, ze tacy politycy poddadzą się społecznej weryfikacji
— powiedział prezydent.
Niezależnie od tego, czy czuję się bezpiecznie, czy nie, jesteśmy świadkami pewnej głębokiej politycznej, rządowej niekompetencji. Minister sprawiedliwości odpowiada za zespół, który rozwiązuje aferę Epsteina, a nie jest w stanie rozwiązać afery kłodzkiej. Chciałbym, żeby naród miał świadomość, że uczestniczymy w pewnego rodzaju spektaklu
— dodała głowa państwa.
xyz/Telewizja wPolsce24
