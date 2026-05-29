Donald Tusk zlekceważył protestujących od wczoraj przed Sejmem przedstawicieli szpitala w Lesku. Jego zachowanie wzbudziło na sali obrad okrzyki: „byś się wstydził”. „Zobaczcie na minę Tuska. Poseł z partii Razem zaniosła mu podpisy przeciwko likwidacji szpitala w Lesku” - napisał na X poseł PiS Dariusz Matecki. Polityk nagrał i opublikował w sieci film, pokazujący zachowanie premiera Tuska.
Sytuacja szpitali powiatowych w Polsce jest dziś tragiczna. Polityka finansowa NFZ i rządu Donalda Tuska, która ogranicza ich finansowanie, spycha je na krawędź bankructwa. Zamykane są niektóre oddziały szpitale, w pierwszej kolejności dotknęło to porodówek. Taki los właśnie spotkał szpital w Lesku, który był zmuszony zamknąć oddział ginekologiczno-położniczy, a teraz stacza się na samo dno, grozi mu zamknięcie. Przedstawiciele szpitala w Lesku protestowali wczoraj przed Sejmem i próbowali przekazać premierowi Donaldowi Tuskowi 6 tys. podpisów w obronie placówki. Zebrali je wielu bieszczadzkich miejscowościach.
Jesteśmy tutaj, bo walczymy o nasz region. Wiemy, że zamknięcie szpitala to jest katastrofa nie tylko dla ochrony zdrowia, ale dla gospodarki całego regionu, bo bez szpitala nie możemy prowadzić gospodarki leśnej, nie możemy prowadzić przetwórstwa drzewnego, nie możemy obsługiwać turystyki
— mówił wczoraj dr. Duszan Augustyn. Szpital w Lesku to placówka jedyna w swoim rodzaju, wybudowana także z osobistym wsparciem mieszkańców i jedyna w tym regionie. Niestety protestujacym nie udało się wczoraj przekazać petycji i podpisów premierowi. Dziś mógł je wziąć na sali obrad Sejmu, ale nie chciał. Na sali obrad zawrzało.
„Byś się wstydził”
Według informacji posła PiS Dariusza Mateckiego protestujący z Leska spędzili dziś noc przed Sejmem w nadziei, że ktoś z rządowych decydentów ich wysłucha. Nie był to na pewno Donald Tusk, któremu podpisy i petycję próbowała w Sejmie przekazać posłanka Razem Marcelina Zawisza. Tusk nie chciał ich przyjąć, a jego mina i kręcenie głową było bardzo czytelnym sygnałem mówiącym o tym, jaki ma do protestująych stosunek.
Posłowie, którzy zauważyli zachowanie premira Donalda Tuska zaczęli skandować na sali obrad Sejmu głośno: „byś się wstydził”.
Zobaczcie na minę Tuska.
Poseł z partii Razem zaniosła mu podpisy przeciwko likwidacji szpitala w Lesku.
Obrońcy szpitala w Lesku spali przed Sejmem. Tusk nie chce się z nimi spotkać
— napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Dariusz Matecki.
Warto przypomnieć, że w marcu Donald Tusk wystąpił na antenie TVN24, gdzie spotkała go niemiła niespodzianka. Otrzymał pytanie, które pokazało ile warte są jego obietnice. Stwierdził wbrew faktom, że „porodówka” w Lesku nie została zamknięta. Premierowi udowodniono, że prawda wygląda zupełnie inaczej. Sprawa tym bardziej go kompromituje, ponieważ w kampanii wyborczej 2023 roku Donald Tusk obiecywał w Lesku na Podkarpaciu „dostępność do specjalisty i poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego”.
koal/X
