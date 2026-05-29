Koalicja ugięła się przed prezydentem. Kontrowersyjna ustawa o ochronie zwierząt głosowana w Sejmie

Posłowie na sali posiedzeń Sejmu / autor: PAP/Radek Pietruszka
Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie zwierząt - tzw. ustawę łańcuchową. Poprzednią jej wersję zawetował Karol Nawrocki. Tym razem koalicja skonsultowała zapisy z Kancelarią Prezydenta. Można? Można!

Za ustawą głosowało 381 posłów, przeciw było 28; pięciu wstrzymało się od głosu.

W projekcie KO, PSL-TD, Polski 2050 i Lewicy zrezygnowano ze sztywnego określenia wielkości kojca, w którym będzie utrzymywany pies. Zamiast tego komisja zdecydowała, aby to minister rolnictwa — po zasięgnięciu opinii Głównego Lekarza Weterynarii — określał w drodze rozporządzenia minimalne warunki utrzymywania psa w kojcu.

To już drugie podejście do wprowadzenia zmian w ustawie o ochronie zwierząt. W grudniu ub.r. prezydent Nawrocki zawetował wcześniejszą wersję tzw. ustawy łańcuchowej. Wówczas argumentował m.in., że zapisy dotyczące minimalnych wymiarów kojców są niewykonalne w praktyce. Po odrzuceniu projektu przedstawił własną propozycję nowelizacji.

Co zakłada nowelizacja?

Zgodnie z przepisami, utrzymywanie psa w kojcu będzie dopuszczalne, pod warunkiem, że kojec będzie mieć powierzchnię umożliwiającą temu psu swobodne poruszanie się i możliwość realizacji naturalnych potrzeb. Będzie musiał mieć trwałą i stabilną konstrukcję, a co najmniej dwa jego boki zawierać prześwity przepuszczające światło i zapewniające swobodny przepływ powietrza.

Psu utrzymywanemu w kojcu trzeba będzie zapewnić codzienny ruch poza nim, adekwatny do wieku psa, jego stanu zdrowia oraz potrzeb gatunkowych i behawioralnych.

Utrzymując psa w kojcu, nieogrzewanym pomieszczeniu lub na otwartej przestrzeni, właściciel będzie mieć obowiązek zapewnić mu budę, wykonaną z drewna lub materiałów drewnopochodnych stanowiących barierę termiczną, z izolacją cieplną, chroniącą przed warunkami atmosferycznymi oraz o dostosowanej do niego wielkości.

Od zakazu są wyjątki - na czas m.in. transportu zwierzęcia, udziału w wystawie czy zabiegu. Również np. na czas krótkotrwały, incydentalny, poza miejscem stałego bytowania psa, w określonych warunkach wskazanych przez właściciela, w sposób niepowodujący naruszenia dobrostanu zwierzęcia.

Nowelizacja musi jeszcze przejść przez Senat, a potem trafi do podpisu prezydenta.

PAP/tt

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

