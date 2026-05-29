Ależ oni się żrą! Wojna na noże w Platformie

Lubelska Koalicja Obywatelska pod przewodnictwem Marty Wcisło jest targana wieloma problemami. Poszczególni politycy prowadzą ze sobą „bratobójcze” partyjne walki. Zamiast rozwiązywać wewnętrzne spory we własnym gronie, ochoczo korzystają z przyjaznych sobie mediów, żeby atakować swoich oponentów.
Wojna frakcji w lubelskiej KO
Koalicja Obywatelska, która miała symbolizować „nową jakość” w polityce i europejskie standardy, na Lubelszczyźnie pogrążyła się w brutalnej walce o wpływy.
Jak czytamy na portalu wpolsce24.pl, wewnętrzne konflikty między frakcjami przybierają coraz ostrzejszą formę, a działacze zamiast rozwiązywać spory we własnym gronie, wynoszą partyjne konflikty do zaprzyjaźnionych mediów.
Jedni szukają wsparcia w redakcjach związanych z Agorą, inni w liberalnych portalach, anonimowo oskarżając własnych kolegów i ujawniając kulisy walki o stanowiska oraz polityczne wpływy.
Polityczna zemsta i walka o stanowiska
Jedną z ofiar wewnętrznych rozgrywek (według doniesień Radia Zet) miał zostać Wojciech Wilk - były poseł, wojewoda i burmistrz Kraśnika. Po przegranych wyborach samorządowych trafił do miejskiej spółki TBS Nowy Dom w Lublinie, gdzie objął stanowisko wiceprezesa. Według medialnych doniesień jego problemy zaczęły się po tym, jak w regionalnych wyborach KO poparł europoseł Martę Wcisło zamiast Michała Krawczyka, wspieranego przez prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka.
Choć Wcisło wygrała wybory w regionie, wpływy w mieście nadal zachowała ekipa Żuka. Wilk stracił stanowisko mimo braku oficjalnych zarzutów, a jego miejsce w radzie nadzorczej zajął związany z Polską 2050 Paweł Kurek.
„Cyber-czystki” i chaos w strukturach
Konflikt przeniósł się również na komunikatory internetowe. Według działaczy jednym z głównych rozgrywających w lubelskiej KO stał się zastępca prezydenta miasta Tomasz Fulara, który miał przejąć kontrolę nad oficjalną grupą struktur partyjnych (w komunikatorze) i usunąć z niej Martę Wcisło oraz jej współpracowników.
Screeny z tej sytuacji szybko obiegły media, stając się symbolem narastającego chaosu w regionalnych strukturach partii. Spór między frakcjami pokazuje, że pod deklaracjami o jedności i demokratycznych standardach trwa bezwzględna walka o wpływy, stanowiska i polityczne przetrwanie.
xyz/wPolsce24/Radio Zet
