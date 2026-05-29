Ależ oni się żrą! Wojna na noże w Platformie

  • Polityka
  • opublikowano:
Ścianka z logiem Koalicji Obywatelskiej w Sejmie / autor: Fratria
Ścianka z logiem Koalicji Obywatelskiej w Sejmie / autor: Fratria

Lubelska Koalicja Obywatelska pod przewodnictwem Marty Wcisło jest targana wieloma problemami. Poszczególni politycy prowadzą ze sobą „bratobójcze” partyjne walki. Zamiast rozwiązywać wewnętrzne spory we własnym gronie, ochoczo korzystają z przyjaznych sobie mediów, żeby atakować swoich oponentów.

Wojna frakcji w lubelskiej KO

Koalicja Obywatelska, która miała symbolizować „nową jakość” w polityce i europejskie standardy, na Lubelszczyźnie pogrążyła się w brutalnej walce o wpływy.

Jak czytamy na portalu wpolsce24.pl, wewnętrzne konflikty między frakcjami przybierają coraz ostrzejszą formę, a działacze zamiast rozwiązywać spory we własnym gronie, wynoszą partyjne konflikty do zaprzyjaźnionych mediów.

Jedni szukają wsparcia w redakcjach związanych z Agorą, inni w liberalnych portalach, anonimowo oskarżając własnych kolegów i ujawniając kulisy walki o stanowiska oraz polityczne wpływy.

Polityczna zemsta i walka o stanowiska

Jedną z ofiar wewnętrznych rozgrywek (według doniesień Radia Zet) miał zostać Wojciech Wilk - były poseł, wojewoda i burmistrz Kraśnika. Po przegranych wyborach samorządowych trafił do miejskiej spółki TBS Nowy Dom w Lublinie, gdzie objął stanowisko wiceprezesa. Według medialnych doniesień jego problemy zaczęły się po tym, jak w regionalnych wyborach KO poparł europoseł Martę Wcisło zamiast Michała Krawczyka, wspieranego przez prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka.

Czytaj także

Choć Wcisło wygrała wybory w regionie, wpływy w mieście nadal zachowała ekipa Żuka. Wilk stracił stanowisko mimo braku oficjalnych zarzutów, a jego miejsce w radzie nadzorczej zajął związany z Polską 2050 Paweł Kurek.

Cyber-czystki” i chaos w strukturach

Konflikt przeniósł się również na komunikatory internetowe. Według działaczy jednym z głównych rozgrywających w lubelskiej KO stał się zastępca prezydenta miasta Tomasz Fulara, który miał przejąć kontrolę nad oficjalną grupą struktur partyjnych (w komunikatorze) i usunąć z niej Martę Wcisło oraz jej współpracowników.

Screeny z tej sytuacji szybko obiegły media, stając się symbolem narastającego chaosu w regionalnych strukturach partii. Spór między frakcjami pokazuje, że pod deklaracjami o jedności i demokratycznych standardach trwa bezwzględna walka o wpływy, stanowiska i polityczne przetrwanie.

xyz/wPolsce24/Radio Zet

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych