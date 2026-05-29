Nawet Lech Wałęsa jest oburzony decyzją prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek sił specjalnych imienia „Bohaterów UPA”. Jak poinformował były prezydent, zdjął ukraińską flagę z piersi.
Gloryfikacja banderowców
W wydanym w środę dekrecie szef państwa ukraińskiego ogłosił, że nadał imię „Bohaterów UPA” Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych „Północ” Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy. Wyjaśnił, że uczynił to „w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy”.
Instytut Pamięci Narodowej przypomina więc, że „Ukraińska Powstańcza Armia jest odpowiedzialna za ludobójstwo na Wołyniu i w Galicji Wschodniej”, a „budowanie przez władze Ukrainy kultu Ukraińskiej Powstańczej Armii musi budzić sprzeciw wszystkich, którzy pamiętają o działalności tej formacji”.
Czytaj także
„Prezydentowi Zelenskiemu odmawiam wsparcia!”
Tą decyzją Zełenskiego jest oburzony także Lech Wałęsa, który wprost napisał, co myśli teraz o prezydencie Ukrainy.
Prezydent Ukrainy wyróżniając bandytów z UPA ubliżył mi i wszystkim pomordowanym naszym rodakom. W związku z tym publicznie zdjąłem flagę ukraińską z piersi. Narodowi nadal będę pomagał w walce z sowietami . Prezydentowi Zelenskiemu odmawiam wsparcia !
— napisał Wałęsa na Facebooku.
Przypomnijmy, pojawił się już wniosek skierowany do Prezydenta RP Karola Nawrockiego, by wszcząć procedurę pozbawienia prezydenta Ukrainy Orderu Orła Białego - najstarszego i najwyższego odznaczenia państwowego RP.
olnk/Facebook
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761382-walesa-zdejmuje-ukrainska-flage-ublizyl-mi-i-pomordowanym
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.