Mentzen odpowiada Suchanow ws. "artystów": "Słuchaj babo..."

Sławomir Mentzen w dosadnych słowach odpowiedział Klementynie Suchanow, która obrażała Polaków, walcząc o dopłaty dla artystów. „Traktujesz z pogardą i obrażasz ciężko pracujących ludzi, od których chcesz wyciągnąć pieniądze na siebie i innych nierobów” - napisał jeden z liderów Konfederacji.
Donald Tusk, otwierając ostatnie posiedzenie rządu, poinformował, że Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy dotyczącej m.in. dopłat dla artystów zawodowych. Jak przekonywał, „najwięksi, najsławniejsi artyści przez całe stulecia bardzo często długie lata cierpieli po prostu biedę”.
Sprawa wywołała oburzenie opinii publicznej. Niezrozumienie budzi to, że Polacy mają „dorzucać się” artystom, także tym zarabiającym więcej od nich, bo sami nie są na tyle odpowiedzialni, aby odprowadzać swoje składki. Oburzenie budzi także fakt utrzymania ogromnej rady, która ma decydować o dopłatach.
To wszystko dzieje się w sytuacji, kiedy pieniędzy brakuje m.in. na służbę zdrowia.
Suchanow obrażała Polaków
Mimo to skrajni lewicowcy próbują przekonywać opinię publiczną, że to działanie jest słuszne.
Polski chłop, który nawet czasem pojedzie do Paryża i zajrzy do Luwru, obudził się w 2026 i dowiedział, że artyści mają trochę inny zawód niż górnik, rolnik czy przedsiębiorca i że niekoniecznie jest on obliczony na hiper zysk, choć może przynieść krajowi większą chwałę niż jego krowa, czy myjnia przy chacie. I że artyście państwo też może pomóc, tak jak górnikom, rolnikom czy przedsiębiorcom, a nawet księżom, choć ci to już naprawdę nic nie robią
— grzmiała znana aborcjonistka Klementyna Suchanow.
Tym bardziej że tych artystów, którzy otrzymają pomoc, jest mało. I tym bardziej że czwartą dekadę państwo wyrabia dobrobyt, jakiego nigdy chyba w swojej historii. I leży w Europie, gdzie także rzeczy, tacy sami artyści mają zapewnione od kilku dekad. Ale nie, polski artysta musi cierpieć i żyć w nędzy, bo to uszlachetnia i… nie budzi zawiści
— pisała.
Mentzen odpowiada
Na wpis zareagował Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji.
Słuchaj babo. Odwal się od polskiego chłopa, górnika, rolnika i przedsiębiorcy. Od ich krów i myjni, od tego, gdzie i po co jeżdżą na wakacje
— wskazał.
Traktujesz z pogardą i obrażasz ciężko pracujących ludzi, od których chcesz wyciągnąć pieniądze na siebie i innych nierobów
— zauważył.
Nie jesteś żadną elitą, nie masz podstaw do patrzenia na ludzi z góry. Mam nadzieję, że nigdy nie dostaniesz choćby złotówki z naszych podatków. Koniec z dotowaniem bezwartościowych twórców z chorym poczuciem wyższości!
— podsumował Mentzen.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761374-mentzen-odpowiada-suchanow-ws-artystow-sluchaj-babo
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.