Szwajcarzy radzą się prezydenta Nawrockiego, jak mieć dobre stosunki z Trumpem!

Nawrocki o relacjach z Trumpem / autor: PAP/Przemysław Piątkowski
Znakomite relacje prezydenta Karola Nawrockiego i prezydenta Donalda Trumpa nie są tajemnicą także w innych europejskich państwach. Podczas wizyty w Szwajcarii głowa polskiego państwa była pytana o to, co mogłaby doradzić szwajcarskiemu prezydentowi, aby poprawić relację z przywódcą USA.

Polsko-szwajcarska współpraca polityczna, gospodarcza i technologiczna oraz kwestie bezpieczeństwa związane m.in. z agresją Rosji przeciwko Ukrainie były wśród tematów środowych rozmów prezydentów Polski i Szwajcarii, Karola Nawrockiego i Guy Parmelina.

Prezydent Nawrocki, który wczoraj rozpoczął wizytę oficjalną w Szwajcarii, podkreślił na konferencji prasowej w Bernie, że stosunki polsko-szwajcarskie są przyjazne i oparte na wzajemnym dialogu w sprawach gospodarczych, politycznych i kulturalnych.

Nawrocki wyraził zadowolenie, że spotkał się i z prezydentem Szwajcarii, i z całą Radą Federalną tego kraju. Podkreślił, że wśród głównych tematów rozmów była współpraca technologiczna, gospodarcza w sektorach, w których Polska i Szwajcaria są dla siebie partnerami.

Relacje z Trumpem

Jedna z dziennikarek zwróciła uwagę, że polski prezydent ma świetne relacje z prezydentem USA Donaldem Trumpem w przeciwieństwie do prezydenta Szwajcarii. Karol Nawrocki został zapytany, co doradziłby ich włodarzowi, aby poprawić te relacje.

Myślę, że pan prezydent jest na tyle doświadczonym politykiem i tak wiele lat służy Szwajcarii, że biorąc pod uwagę potrzeby Szwajcarii sam znajdzie sposób na to, żeby z najważniejszymi dla Szwajcarii partnerami, nawiązywać jak najlepsze relacje. Jestem o to spokojny

— wskazał Nawrocki.

Z punktu widzenia Polski relacja ze Stanami Zjednoczonymi jest kluczowa, więc dbam o relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Do tej pory nigdy się nie zawiodłem.

— zaznaczył.

Adrian Siwek/PAP/X

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

