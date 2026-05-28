Znakomite relacje prezydenta Karola Nawrockiego i prezydenta Donalda Trumpa nie są tajemnicą także w innych europejskich państwach. Podczas wizyty w Szwajcarii głowa polskiego państwa była pytana o to, co mogłaby doradzić szwajcarskiemu prezydentowi, aby poprawić relację z przywódcą USA.
Polsko-szwajcarska współpraca polityczna, gospodarcza i technologiczna oraz kwestie bezpieczeństwa związane m.in. z agresją Rosji przeciwko Ukrainie były wśród tematów środowych rozmów prezydentów Polski i Szwajcarii, Karola Nawrockiego i Guy Parmelina.
Prezydent Nawrocki, który wczoraj rozpoczął wizytę oficjalną w Szwajcarii, podkreślił na konferencji prasowej w Bernie, że stosunki polsko-szwajcarskie są przyjazne i oparte na wzajemnym dialogu w sprawach gospodarczych, politycznych i kulturalnych.
Nawrocki wyraził zadowolenie, że spotkał się i z prezydentem Szwajcarii, i z całą Radą Federalną tego kraju. Podkreślił, że wśród głównych tematów rozmów była współpraca technologiczna, gospodarcza w sektorach, w których Polska i Szwajcaria są dla siebie partnerami.
Relacje z Trumpem
Jedna z dziennikarek zwróciła uwagę, że polski prezydent ma świetne relacje z prezydentem USA Donaldem Trumpem w przeciwieństwie do prezydenta Szwajcarii. Karol Nawrocki został zapytany, co doradziłby ich włodarzowi, aby poprawić te relacje.
Myślę, że pan prezydent jest na tyle doświadczonym politykiem i tak wiele lat służy Szwajcarii, że biorąc pod uwagę potrzeby Szwajcarii sam znajdzie sposób na to, żeby z najważniejszymi dla Szwajcarii partnerami, nawiązywać jak najlepsze relacje. Jestem o to spokojny
— wskazał Nawrocki.
Z punktu widzenia Polski relacja ze Stanami Zjednoczonymi jest kluczowa, więc dbam o relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Do tej pory nigdy się nie zawiodłem.
— zaznaczył.
Adrian Siwek/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761370-szwajcarzy-radza-sie-nawrockiego-ws-relacji-z-trumpem
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.