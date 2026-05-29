Prezydenci Polski i Szwajcarii: Karol Nawrocki i Guy Parmelin odwiedzili dzisiaj Politechnikę Federalną w Lozannie, gdzie polski przywódca spotkał się z grupą polskich doktorantów w Szwajcarii.
Rozmowy polityków dotyczyły m.in. rozwoju współpracy naukowej pomiędzy oboma krajami.
Spotkanie odbyło się w ramach trwającej od środy dwudniowej wizyty prezydenta Nawrockiego w Szwajcarii. Prezydenci Polski i Szwajcarii wzięli też udział w prezentacji, stworzonego w ramach jednego z projektów, pojazdu przypominającego łazik marsjański.
Obecnie na uczelni w Lozannie studiuje blisko 200 studentów z Polski; wielu z nich realizuje ambitne projekty naukowe z zakresu m.in. innowacji, zastosowania półprzewodników w przemyśle czy wykorzystania sztucznej inteligencji w nauce i tworzeniu nowych technologii. W rozmowie z dziennikarzami studenci podkreślali, że poziom nauczania na dobrych uczelniach technicznych w Polsce i Szwajcarii jest porównywalny, natomiast nakłady na naukę różnią się znacząco. Wskazywali też na potrzebę promowania w kraju ich publikacji naukowych i zapewnienia lepszych perspektyw rozwoju i zatrudnienia.
Wcześniej prezydenci Polski i Szwajcarii wzięli udział w śniadaniu roboczym z przedstawicielami sektora biznesowego. Karol Nawrocki deklarował w środę, że będzie dążył do zacieśnienia współpracy ze Szwajcarią w zakresie gospodarki i innowacji; zapewniał, że będzie zachęcał też szwajcarskich przedsiębiorców do inwestowania w Polsce.
kk/X/PAP
