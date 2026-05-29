Prezydent spotkał się z polskimi doktorantami w Szwajcarii. Byli zachwyceni

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki (3P) podczas wizyty i spotkania ze studentami na Politechnice Federalnej w Lozannie. / autor: PAP/Przemysław Piątkowski
Prezydenci Polski i Szwajcarii: Karol Nawrocki i Guy Parmelin odwiedzili dzisiaj Politechnikę Federalną w Lozannie, gdzie polski przywódca spotkał się z grupą polskich doktorantów w Szwajcarii.

Rozmowy polityków dotyczyły m.in. rozwoju współpracy naukowej pomiędzy oboma krajami.

Spotkanie odbyło się w ramach trwającej od środy dwudniowej wizyty prezydenta Nawrockiego w Szwajcarii. Prezydenci Polski i Szwajcarii wzięli też udział w prezentacji, stworzonego w ramach jednego z projektów, pojazdu przypominającego łazik marsjański.

Obecnie na uczelni w Lozannie studiuje blisko 200 studentów z Polski; wielu z nich realizuje ambitne projekty naukowe z zakresu m.in. innowacji, zastosowania półprzewodników w przemyśle czy wykorzystania sztucznej inteligencji w nauce i tworzeniu nowych technologii. W rozmowie z dziennikarzami studenci podkreślali, że poziom nauczania na dobrych uczelniach technicznych w Polsce i Szwajcarii jest porównywalny, natomiast nakłady na naukę różnią się znacząco. Wskazywali też na potrzebę promowania w kraju ich publikacji naukowych i zapewnienia lepszych perspektyw rozwoju i zatrudnienia.

Wcześniej prezydenci Polski i Szwajcarii wzięli udział w śniadaniu roboczym z przedstawicielami sektora biznesowego. Karol Nawrocki deklarował w środę, że będzie dążył do zacieśnienia współpracy ze Szwajcarią w zakresie gospodarki i innowacji; zapewniał, że będzie zachęcał też szwajcarskich przedsiębiorców do inwestowania w Polsce.

kk/X/PAP

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

