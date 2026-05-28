Dziennikarz Kanału Zero Waldemar Stankiewicz przeanalizował zlecenia, jakie firma obecnej minister kultury Marty Cienkowskiej dostawała w przeszłości od podległego Rafałowi Trzaskowskiemu stołecznego Zarządowi Zieleni. Według dziennikarza, jej firma zarobiła w ciągu trzech blisko 1,7 mln zł.
Dziennikarz przedstawił kilka przetargów organizowanych przez jednostkę podległą prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu, które wygrała firma Cienkowskiej w ciągu trzech lat
W 2021 roku firma consultingowa BFF Agency Anna Wójcik i Marta Cienkowska dostała zlecenie z warszawskiego ratusza - bardzo duże, warte 850 000 zł.
Chodziło o zaplanowanie i realizację kampanii promującej warszawski odcinek Wisły z uwzględnieniem projektów ekologicznych, działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, realizowanych w punktach dzielnicy Wisła. Czas trwania umowy, jak czytamy od czerwca do października. W tym czasie wykonawca musiał zaplanować obsadę na czterech nadwiślańskich plażach z pełnym wyposażeniem. Do tego wystawa na bulwarach, animacja dla dzieci, opracowanie koncepcji, hasła kampanii, pozyskanie influencerów, prowadzenie profili na mediach społecznościowych
— mówił Waldemar Stankiewicz.
Pieniądze na spacery dendrologiczne
W 2022 roku przyszło kolejne zlecenie z warszawskiego ratusza, już w czasie, gdy firmę prowadziła tylko Cienkowska. Firma BFF Consulting Marta Cienkowska miała zrealizować zlecenie pod tytułem „Kompleksowa realizacja projektu edukacji przyrodniczej w koronach miasta”. Otrzymała za to 206 tys. zł. A co konkretnie miała zrealizować za te środki?
Za organizację zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, warsztaty i wykłady dla całych rodzin oraz pokazy i spacery dendrologiczne, które organizowane są od kwietnia do grudnia dwa razy albo raz w miesiącu. Do tego promocja tych wydarzeń w mediach tradycyjnych i społecznościowych
— wymieniał Stankiewicz.
W tym samym roku firma Cienkowskiej pozyskała jeszcze inne duże zlecenie z Zarządu Zieleni na 98 tys. zł. Tym razem chodziło o zaplanowanie i przeprowadzenia prac jury raz wydarzenia wieńczącego konkurs „Warszawa w kwiatach”.
Ogromne zlecenie
Dziennikarz wspomniał jeszcze o jednym przetargu z 2023 roku, gdy firma Cienkowskiej miała dostać 525000 zł za „Opracowanie szczegółowego harmonogramu działań oraz realizacji finału i działań związanych z konkursem WWK”, czyli „Warszawa w kwiatach”.
Jeśli dodać tę kwotę do wszystkich zleceń, które firma Marty Cienkowskiej otrzymała od zarządu Zieleni za lata 2021-2023, w sumie daje to 1 670 000 zł. Ostatnia umowa była podpisana w lipcu, a już w grudniu Marta Cienkowska została wiceministrem kultury. (…) Dzwoniłem też do resortu kultury z prośbą o komentarz, ale pani minister nie znalazła dla nas czasu
— poinformował dziennikarz.
tkwl/X/Kanał Zero
