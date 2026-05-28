Waldemar Żurek powiedział w TVN24, że może skierować sprawę Zbigniewa Ziobry do amerykańskiego Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE). „Jeżeli okaże się, że węgierskie dokumenty, na podstawie których Z. Ziobro wjechał do USA, zostały wydane bezprawnie” - oświadczył. To kolejny pomysł Żurka, który próbuje przykryć kompromitację swoich prokuratorów, jakiej doświadczają, ścigając byłego ministra sprawiedliwości.
Waldemar Żurek ma poważne kłopoty, ponieważ nie może schwytać Zbigniewa Ziobry, by umieścić go w areszcie. Poseł PiS będąc uchodźcą politycznym i posługując się paszportem genewskim, wyjechał z Węgier po wygranej Magyara do USA. W zgodę na jego pobyt miał być zaangażowany nawet Biały Dom. Żurkowi nie mieści się w głowie, że Ziobro legalnie wjechał do Stanów Zjednoczonych, choć nie był ścigany żadnym międzynarodowym nakazem. Status uchodźcy przyznany Zbigniewowi Ziobrze przez Węgry uniemożliwił wydanie międzynarodowego listu gończego przez Interpol.
Jeśli okaże się, że węgierskie dokumenty, na podstawie których Zbigniew Ziobro wjechał do Stanów Zjednoczonych, zostały wydane bezprawnie, wystąpię do amerykańskiego Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE)
— odgraża się minister Waldemar Żurek.
To gdzie wyślą ten wniosek?
Co właściwie znaczą jego słowa? Skoro azyl został przyznany przez rząd węgierski na podstawie ustawy o prawie do azylu z 2007 roku, w związku z działaniami polskiej prokuratury i podległych rządowi służb, które nosiły znamiona politycznie motywowanych represji, to Waldemar Żurek twierdzi, że węgierski rząd dopuścił się bezprawia.
Żurek poinformował jednak, że polskie władze analizują dokumenty, na podstawie których Ziobro opuścił Europę i dostał się do USA. Utrzymuje, że wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry do Polski został już przygotowany przez prokuraturę, choć w tym samym czasie nie potrafił odpowiedzieć, czy Ziobro jest w mieście Waszyngton, czy raczej w oddalonym o tysiące kilometrów stanie Waszyngton.
Jest gotowy, napisany od A do Z
— stwierdził Żurek, który chyba nie do końca jest zorientowany w temacie ekstradycji.
Umowa dwustronna między Stanami Zjednoczonymi a Polską, dotycząca ekstradycji, nie wymaga prawomocności aresztu, ale my mamy doświadczenie z różnych spraw ekstradycyjnych, (…) kiedy pełnomocnik ściganego powiedział „ale on nie ma prawomocnego aresztu w Polsce”, chociaż w Polsce na tym nieprawomocnym areszcie możemy go osadzić. Sądy wymagały tego [uprawomocnienia - red.]
— twierdzi sam minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny.
W ocenie obrońcy Zbigniewa Ziobry mec. Bartosza Lewandowskiego formalnie wniosek o ekstradycję może być złożony w momencie, gdy orzeczenie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie o tymczasowym aresztowaniu będzie prawomocne. Trudno bowiem będzie przekonać Amerykanów do wydania Zbigniewa Ziobry, skoro nie jest obecnie poszukiwany poza terytorium Polski, prokuratura nie przedstawiła mu skutecznie zarzutów, a tymczasowy areszt nie jest prawomocny. A jednocześnie jest wiele dowodów na to, że członkowie obozu rządzącego z premierem Tuskiem na czele, wywierają presje na sądy i prokuraturę, by umieścić Ziobro za kratami.
koal/tvn24
