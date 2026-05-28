Dziennikarka Telewizji wPolsce24 Magdalena Ogórek apeluje do ministra finansów Andrzeja Domańskiego o zakończenie trwającej ponad dwa lata kontroli skarbowej, która – jak podkreśla – blokuje otwarcie stworzonego przez nią Muzeum Sztuki Zagrabionej i uniemożliwia dalsze funkcjonowanie projektu.
Magdalena Ogórek zaapelowała do ministra Andrzeja Domańskiego o zaprzestanie paraliżu stworzonego przeze nią Muzeum.
Szanowny Panie Ministrze! W niespełna 3 lata, działając całkowicie pro bono, zbudowałam na Dolnym Śląsku Muzeum Sztuki Zagrabionej. Równolegle, działając całkowicie społecznie, kontraktowałam pierwszą w Polsce ekspozycję, opowiadającą o grabieży polskich dóbr kultury - grabieży, dokonanej przez Niemców podczas IIWŚ
— wskazała Magdalena Ogórek.
Muzeum wraz z wystawą stoi ukończone. To zwieńczenie 3 lat katorżniczej bezpłatnej z mojej strony pracy i nieustannych podróży (za moje prywatne pieniądze) między Warszawą, Dolnym Śląskiem a Krakowem, gdzie kontraktowana była wystawa. To 3 lata dokładania własnych środków i angażowania prywatnego czasu, by stworzyć to dzieło - przy zmasowanym ataku wielu, którym nie mieściło się w głowie, że można w pojedynkę w trzy lata ukończyć tak potężną inicjatywę bez wypłacania sobie pensji. Przy zerowych kosztach administracyjnych. [Nie wiem, ile Fundacji w Polsce może pochwalić się podobnym wydatkowaniem środków]
— zaznaczyła.
„Urząd nie zgłasza żadnych uwag”
Jak kontynuowała dziennikarka Telewizji wPolsce24:
Panie Ministrze, w ponad dwuletniej kontroli mojego Muzeum zaangażowano 12 funkcjonariuszy urzędu, którzy na co dzień zajmują się największą w kraju przestępczością zorganizowaną. Po 2 latach urząd napisał w jednym z pism, że nie zgłasza żadnych uwag do wydatkowania środków. A jednak ponownie przedłużono kontrolę, chociaż nie ma żadnego uzasadnienia do dalszego jej prowadzenia. Pomimo w/w wiedzy, kilka razy na Komendzie Policji na Wawrze przeprowadzano ze mną upokarzające czynności na zlecenie podległego Panu organu, stojące w sprzeczności ze stanem faktycznym
— napisała Magdalena Ogórek.
Ponownie zwracając się do ministra Andrzeja Domańskiego, wskazała, że „z uwagi na brak stwierdzenia jakichkolwiek podstaw do dalszej kontroli, powołuję się na moje konstytucyjne prawa i zwracam się do Pana z apelem o natychmiastowe zakończenie kontroli skarbowej i zaprzestania paraliżu Muzeum”.
Wzywam też, by podległy Panu urząd przestał straszyć mnie naliczeniem podatku w wysokości prawie 300 tysięcy zł - podobne działanie nie ma żadnego umocowania w prawie, gdyż muzea państwowe i prywatne objęte są ulgą podatkową - zgodnie z ustawą. Podległy Panu urząd skarbowy cały czas próbuje fałszywie stwierdzić, że obiekt muzealny jest biurem, chociaż dysponuje pełną wiedzą, że Muzeum żadnych biur nie posiada - co urząd sam przyznał podczas konfrontacji
— podkreśliła dziennikarka Telewizji wPolsce24.
Panie Ministrze, w pojedynkę toczę tę nierówną, niczym nieuzasadnioną merytorycznie walkę z podległym Panu urzędem już ponad dwa lata. Pewnie nie wystosowałabym tego apelu publicznie, ale walcząc z opresją Pana służb skarbowych, jednocześnie sprawuję opiekę nad poważnie chorą osobą i mój organizm pod wpływem tych przeciążeń zaczął odmawiać mi posłuszeństwa [została zabezpieczona stosowna dokumentacja medyczna]. Uprzejmie wnoszę o zaprzestanie paraliżu stworzonej przeze mnie od podstaw, wzorowo ukończonej instytucji
— zaapelowała.
Muzeum Sztuki Zagrabionej zablokowane
Magdalena Ogórek napisała też, że chciałaby „móc przygotować się do otwarcia obiektu”.
Od wielu mcy czeka, do przekazania w depozyt, moja prywatna kolekcja dzieł sztuki i cennych artefaktów, bo m.in. z takim zamysłem to Muzeum stawiałam - by podzielić się ze społeczeństwem tym, co przez lata w pocie czoła zdobywałam na aukcjach dzieł sztuki. Niemcy podczas II wojny światowej zabili polskich Profesorów i zrabowali bezcenne dobra kultury - spuściznę nas wszystkich. Moje Muzeum opowiada o skali strat i przywraca pamięć polskim Naukowcom
— zastrzegła dziennikarka Telewizji wPolsce24.
Nie pozwolę tej pamięci zabić jeszcze raz!
— podkreśliła Magdalena Ogórek.
X/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761350-ogorek-apeluje-do-domanskiego-wnosze-o-zaprzestanie-paralizu
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.