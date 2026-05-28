Rządowe miliony na... piwo! Jakubiak: "CBA powinno tym się zająć"

„Brakuje pieniędzy na badania, na sztuczną inteligencję, która była w Polsce rozwijana, a tutaj nagle 10 milionów euro przekazuje się na innowacyjność w postaci wyprodukowania piwa. Zajmuję się od ponad 20 lat produkcją piwa i naprawdę, to jest żenujące. To śmierdzi mi z automatu. CBA powinno tym się zająć” - powiedział poseł Marek Jakubiak z Wolnych Republikanów, w rozmowie z portalem wPolityce.pl, odnosząc się do informacji o wsparciu NCBR dla Perła – Browary Lubelskie S.A. Firma otrzymała ponad 38 mln złotych na opracowanie „Perły Fit”.
NCBR jest kluczowym ośrodkiem wspierania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych i społecznych, kreuje ekosystem wiedzy i informacji na ich temat. Inicjuje i realizuje przedsięwzięcia przyczyniające się do cywilizacyjnego rozwoju kraju
— czytamy na oficjalnej stronie internetowej gov.pl. w zakładce Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Projekt został oddany merytorycznej ocenie niezależnych ekspertów i na podstawie ich rekomendacji został wybrany do dofinansowania
— informuje NCBR.
„Perła Fit”
Z kolei na stronie firmy produkującej piwo „Perła”, znaleźć można niedawno wprowadzony na rynek produkt, czyli „Perła Fit”. Od tegoż samego producenta dowiadujemy się, że „Perła Fit” została stworzona przy częściowej pomocy środków z NCBR.
To innowacyjne piwo, które powstało jako rezultat projektu badawczo-rozwojowego, na który Browar Perła otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Celem tego Projektu było opracowanie nowego rodzaju piwa o ustandaryzowanej strukturze profilu cukrowego i niskiej zawartości alkoholu przy zachowaniu pożądanych cech organoleptycznych
— czytamy w opisie na stronie „Perły”.
Na stronie dodano, że jest to lekki trunek (alk. 3,4% obj.). Posiada również obniżoną kaloryczność oraz niską zawartość cukrów.
Sprawa wywołała ożywioną dyskusję w sieci. „Alternatywa dla piwa w formie „fit” jakiejś już istniej i nazywa się piwo bezalkoholowe… już nie mówiąc o wodzie (tak, wiem, jak zwierzęta) […] NCBIR … co my tutaj w zasadzie wynaleźliśmy i czym my planujemy podbić świat? ” - brzmi jeden z wielu sceptycznych komentarzy.
„CBA powinno tym się zająć”
Poprosiliśmy o komentarz posła Marka Jakubiaka, który w branży piwnej jest niekwestionowanym autorytetem.
To jest zwyczajny skandal. To nie jest normalne, że teraz NCBR przekazuje prawie 40 milionów na, uwaga, stworzenie piwa. Piwa, które powszechnie nazywa się Pilsem i jest od kilkuset lat. Myślę, że po prostu to jest naprawdę mocne przegięcie
— powiedział poseł Wolnych Republikanów.
NCBR wspiera i tworzy innowacyjne działania. Można takowe znaleźć w tym przypadku?
Piwo fit produkuje w moich browarach od kilku lat i po prostu nie widzę tu innowacji. Poza tym, jaka w piwie może być innowacja? Ktoś naleje jakiegoś smaku do piwa? Będzie fermentacja z żołędzi? To jest tak jak z wódką bezalkoholową, no. To jest po prostu jedna jeden wielki skandal. Ktoś, kto podpisał się pod tymi dokumentami, myślę, że myślę, że nie wiedział co robi, albo wiedział co robi
— wyjaśnił polityk.
Brakuje pieniędzy na badania, na sztuczną inteligencję, która była w Polsce rozwijana, a tutaj nagle 10 milionów euro przekazuje się na innowacyjność w postaci wyprodukowania piwa. Zajmuję się od ponad 20 lat produkcją piwa i naprawdę, to jest żenujące. To śmierdzi mi z automatu. CBA powinno tym się zająć
— zakończył poseł Jakubiak.
xyz/perla.pl/money.pl
