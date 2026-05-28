Szef MSWiA Marcin Kierwiński woli obwiniać Samuela Pereirę i oskarżać go o kłamstwo, niż zmierzyć się z brutalną prawdą. Chodzi o reportaż wyemitowany na antenie Telewizji wPolsce24 pt. „Zbrodnia i zaniedbanie”, w którym ujawniono nowe informacje ws. zabójstwa dokonanego przez funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa w Ustce.
26 stycznia 2026 r. Piotr K., 44-letni funkcjonariusz SOP podczas urlopu w Ustce zaatakował swoją rodzinę nożem. Zginęła wówczas 4-letnia córka mężczyzny, a kilku członków rodziny zostało rannych. Jak ujawnił w reportażu „Zbrodnia i zaniechanie” dziennikarz Telewizji wPolsce24 Samuel Pereira, w sprawie K. pod koniec października 2025 r. sporządzono notatkę, z której wynika, że jego zachowanie może zdradzać objawy np. choroby psychicznej. Mimo to jeszcze 11 listopada ochraniał najważniejsze osoby w państwie.
Czy minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński straci swoje stanowisko w związku ze sprawą funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa oskarżonego o zabójstwo swojego 4-letniego dziecka?
„Kłamie pan cały czas”
Pokazujemy, jak wyglądała konfrontacja dziennikarza Samuela Pereiry z ministrem Marcinem Kiewińskim.
Panie ministrze
— zaczął Samuel Pereira.
Nie będę z panem rozmawiał
— skwitował Marcin Kierwiński.
Panie ministrze, pan zarzucił […] Dlaczego nie zwołano komisji lekarskiej ws. Piotra K.?
— zapytał dziennikarz.
Wie pan co? Kłamie pan cały czas
— stwierdził szef MSWiA.
Dlaczego pan ucieka w tym momencie?
— dopytywał Samuel Pereira.
Nie, ja nie odpowiadam i nie będę z panem rozmawiał, bo jest pan kłamcą
— ocenił Marcin Kierwiński.
Telewizja wPolsce24/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761345-trudne-pytania-pereiry-o-sop-i-ucieczka-kierwinskiego
