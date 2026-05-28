Korwin-Mikke bez ogródek o artystach z dopłatami! "Leniwe kluchy..."

autor: Fratria/X
Rząd Donalda Tuska przygotował ustawę, na mocy której wszyscy Polacy mieliby się zrzucać na dopłaty do emerytur dla artystów. Projekt ten wzbudził powszechne oburzenie. Głos w sprawie na platformie X zabrał m.in. Janusz Korwin-Mikke.

To „zabezpieczenie socjalne” dla artystów to nic innego jak kolejny kretyński pomysł idiotek z rządu, by zabezpieczyć tłuste, leniwe kluchy, którym nie chce się pracować, a które z prawdziwym artyzmem nie mają nic wspólnego. Ci „artyści” obok artystów nawet nie stali

— ocenił pomysł rządu w swoim stylu Janusz Korwin-Mikke, prezes partii KORWiN.

Roztropni artyści

Warto zaznaczyć, że są artyści, którzy postępują roztropnie i sami płacą składki ZUS. Tak robili m.in. Tadeusz Drozda oraz Zbigniew Buczkowski.

Realne stanowisko zajmuje p. Tadeusz Drozda. Postępował rozsądnie: płacił ZUSowi minimalnie - i sobie odkładał. I nie narzeka. Cytuje zasady, jakby był w KORWiNie… Po prostu: normalny człowiek! Długich lat, p. Tadeuszu!

— napisał Korwin-Mikke.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

