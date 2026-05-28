Rząd Donalda Tuska przygotował ustawę, na mocy której wszyscy Polacy mieliby się zrzucać na dopłaty do emerytur dla artystów. Projekt ten wzbudził powszechne oburzenie. Głos w sprawie na platformie X zabrał m.in. Janusz Korwin-Mikke.
To „zabezpieczenie socjalne” dla artystów to nic innego jak kolejny kretyński pomysł idiotek z rządu, by zabezpieczyć tłuste, leniwe kluchy, którym nie chce się pracować, a które z prawdziwym artyzmem nie mają nic wspólnego. Ci „artyści” obok artystów nawet nie stali
— ocenił pomysł rządu w swoim stylu Janusz Korwin-Mikke, prezes partii KORWiN.
Roztropni artyści
Warto zaznaczyć, że są artyści, którzy postępują roztropnie i sami płacą składki ZUS. Tak robili m.in. Tadeusz Drozda oraz Zbigniew Buczkowski.
Realne stanowisko zajmuje p. Tadeusz Drozda. Postępował rozsądnie: płacił ZUSowi minimalnie - i sobie odkładał. I nie narzeka. Cytuje zasady, jakby był w KORWiNie… Po prostu: normalny człowiek! Długich lat, p. Tadeuszu!
— napisał Korwin-Mikke.
tkwl/X
