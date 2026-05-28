„Sąd nie zostawił suchej nitki na prokuraturze Żurka. Wręcz użył słów, że nie ma jakiegokolwiek dowodu na popełnienie przestępstwa, na jakiekolwiek przywłaszczenie środków” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl poseł PiS Michał Woś. Warszawski Sąd Okręgowy uchylił dziś wszystkie nałożone na niego zabezpieczenia majątkowe. To kolejna sprawa wygrana z prokuraturą Waldemara Żurka. „Mamy wynik 8:0” - stwierdził nasz rozmówca.
Były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś jest ścigany przez „żurkowców”, którzy zarzucają mu przekazanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości na zakup przez CBA systemu Pegasus. Szyjąc zarzuty o przywłaszczeniu pieniędzy, w październiku zajęli mu konta, auto i próbowali założyć hipotekę na domu. Wydano postanowienie o poręczeniu w wysokości 200 tys. zł. Teraz okazuje się, że Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił wszystkie środki zapobiegawcze wobec Michała Wosia.
Sąd nie zostawił suchej nitki na prokuraturze Żurka. Wręcz użył słów, że nie ma jakiegokolwiek dowodu na popełnienie przestępstwa, na jakiekolwiek przewłaszczenie środków. W związku z tym stosowanie środków zapobiegawczych, dozoru policji, zakazu kontaktowania się, poręczenia w wysokości 200 tys. jest absolutnie niezasadne
— mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś z PiS.
Nie ma podstaw do wszystkich tych zabezpieczeń majątkowych, czyli zajęcia wszystkich moich kont, zajęcie samochodu i hipoteki przymusowej na domu, która teraz została formalnie zdjęta. To jest dzień wielkiej klęski Tuska i klęski neoprokuratury Żurka. Tusk mówił „dobry ten żurek”, a teraz mu ten żurek jak widać skisł! Zalicza porażkę za porażką i kompromitację za kompromitacją, po prostu klęska
— ocenia nasz rozmówca.
Żurek Tuskowi skisł
Poseł PiS opisuje sytuację jaka miała miejsce w czasie dzisiejszego posiedzenia warszawskiego Sądu Okręgowego.
W czasie tego postępowania prokurator od Żurka nie wydobył z siebie niczego poza jakimiś ogólnikami, bo sam wiedział, jak słaby jest materiał, który przysłali do sądów i że sprawa właściwie nosi znajomiona szykan oraz represji politycznych. To pokazuje kolejny raz, że chodzi wyłącznie o atak medialny na nas, o wytworzenie medialnego zamętu, medialnej presji. Wszystkie media od prawa do lewa pisały o zajęciu majątku, jakichś zarzutach związanych z Pegasusem, a teraz pewnie będzie cisza, jak to zwykle w tym środowisku bywa
— oświadczył polityk, który nie kryje zadowolenia z mówi o zwycięstwie prawdy.
Cieszy mnie to kolejne zwycięstwo, bo jeśli zsumujemy te wszystkie porażki prokuratury w sądzie, to mamy wynik 8:0, patrząc na te wszystkie zabezpieczenia, zażalenia, które poskładałem. Można powiedzieć, że Żurek tak się skupił na szukaniu Waszyngtonu, że sędziego znów nie przypilnował, bo trafił się, można powiedzieć, jakiś przyzwoity człowiek, który jak się można domyślać widzi zachowania tej władzy i skalę wykorzystania organów ścigania do walki politycznej oraz szykanowania opozycji.
— ocenia poseł Woś.
Wydana dziś przez Sąd Okręgowy decyzja zdejmująca wszystkie zabezpieczenia może mieć dalsze konsekwencje, jeśli chodzi o całą sprawę.
Uzasadniając swoje postanowienia w zakresie tych zabezpieczeń, sąd odniósł się do części meritum tej sprawy, a mianowicie do tego, że w tym akcie oskarżenia nie znajduje żadnych dowodów związanych z jakimkolwiek przywłaszczeniem mienia. A taką narrację przecież wymyślili „żurkowcy”, wcześniej „bodnarowcy”, czy też ludzie Giertycha. Tak bardzo chcą uczynić zadość w ramach prowadzonej polityki sekcie Giertycha, że sami popełniają głupie błędy. Pod presją medialną realizują coś, czego oczekują przełożeni tych prokuratorów i skrajnie się kompromitują
— podsumowuje były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś z PiS.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761342-tylko-u-nas-wos-to-dzien-wielkiej-kleski-tuska
